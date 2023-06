HALİLİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Aşağıda tapu kaydı, mevcut durumu, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale usulü, ihale dosya numarası, ihale tarihi ve saati belirtilen Haliliye Belediyesine ait taşınmazlar, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile satılacaktır. Kapalı Teklif Usulünde en yüksek üç teklif sahibi istekliyle, bu üç teklif ile aynı olan birden fazla teklifin bulunması halinde ise bu istekliler dâhil edilmek suretiyle açık artırma ile ihale yapılarak sonuçlandırılır.



Sıra No İli/

İlçesi/ Mahallesi

Ada/

Parsel

Yüzölçümü

(m²)

İmar Durumu Muhammen

Satış Bedeli (TL) Geçici Teminat

Miktarı (TL) Ödeme Şekli İhale Usulü/

İhale Dosya No/

İhale Tarihi/ İhale Saati



1 Şanlıurfa

Haliliye

Süleymaniye 6712/5 2.719.59



Konut Alanı

8.838.667,50 265.161,00 %40’i Peşin Kalanı İkişer Ay Ara İle 3 Taksit Kapalı Teklif

2023/4

23/06/2023

14:30



2

Şanlıurfa

Haliliye

Süleymaniye 6727/2 2.597.76



Konut Alanı

9.092.160,00 272.765,00 %40’i Peşin Kalanı İkişer Ay Ara İle 3 Taksit Kapalı Teklif

2023/5

23/06/2023

15:00



3



Şanlıurfa

Karaköprü

Karaköprü

3562/10 1.181.58



Konut Alanı

11.225.010,00 336.750,30 %40’ı Peşin Kalanı İkişer Ay Ara İle 3 Taksit Kapalı Teklif

2023/6

23/06/2023

15:30



2- İHALENİN YERİ VE HANGİ USULLE YAPILACAĞI

İhalenin Yapılacağı Yer: Haliliye Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi 2.Kat Göbeklitepe Konferans Salonu (Osmangazi Mahallesi, Vali Konağı yanı, 390. Sokak No:1 Haliliye/ŞANLIURFA)

İhale Usulü : İhale, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulüne göre muhammen satış bedelinden artırım yapılarak en yüksek teklif verene ihale edilecektir.

3- İHALE DÖKÜMANININ TEMİNİ VE BEDELİ

İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişiler İhale Dökümanını (Şartname ve Ekleri); Esentepe Mahallesi, Necmettin Cevheri Bulvarı Ak Parti İl Başkanlığı karşısı Haliliye Belediye Başkanlığı Hizmet Binası, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde görülebilir ve 1.000,00-TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklifi olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

4-GEÇİCİ TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR

İhaleye girecek gerçek veya tüzel kişiler, yukarıda çizelgede belirtilen geçici teminatı, Şanlıurfa Ziraat Bankası Ticari Şubesi TR37 0001 0022 6667 9847 1450 28 IBAN nolu Belediyemiz banka hesabına yatırabileceği gibi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 26. ve 27. maddesine göre uygun olarak düzenlenmiş süresiz ve limit dâhilindeki Banka Teminat Mektubu da sunabilir.

5-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI VE İSTENİLEN BELGELER:

İhaleye katılabilmek için; 5.1. 2886 Sayılı D.İ.K.’nun 37. maddesi gereğince hazırlanacak teklif mektubunu, (Kapalı teklifler için)

5.2. Yukarıda belirtilen Geçici Teminat Bedelini; 2886 sayılı D.İ.K.’nun 27. maddesinde belirtilen şartlara haiz ve süresiz geçici banka teminat mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka makbuzunu,

5.3. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartnameyi,

5.4. Kimlik Fotokopisi (Gerçek kişiler için)

5.5. İhalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış kanuni ikametgâh belgesini (Gerçek kişiler için),

5.6. Noter tasdikli imza sirkülerini,

5.7. Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi,

5.8. Şartname bedeli olan 1.000,00 TL’nin ödendiğine dair makbuz,

5.9.Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belge dışında; mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve kayıtlı olduğu vergi dairesi ve numarası,

5.10.İsteklinin ortak girişim olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi,

5.11.Tüzel kişi olması halinde, yukarda istenen belgeler dışında; teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri,

5.12.Vekâleten ihaleye katılma halinde, yukarda istenen belgeler dışında; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

5.13. İhalede her taşınmaz için zaman aralığı yarım saat olup, uzaması halinde bir önceki ihale bitmeden diğerine geçilmeyecektir.

6-Taşınmaz satış ihalesine teklif verecekler; ihale zarflarını yukarıda ve satış şartnamesinde belirtilen maddelere uygun olarak yukarıda belirtilen ihale gün ve saatine kadar ihalenin yapılacağı Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi 2.Kat Göbeklitepe Konferans Salonu (Osmangazi Mahallesi, Vali Konağı yanı, 390. Sokak No:1 Haliliye/ŞANLIURFA) adresindeki ihale salonunda hazır bulunarak İhale Komisyonuna teslim edeceklerdir.

7- Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununu 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı, İdare ya da komisyon herhangi bir suretle sorumlu değildir.

8- İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir.



İLAN OLUNUR

Bilgi İçin :

Haliliye Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

Esentepe Mahallesi Necmettin Cevheri Bulvarı Ak Parti İl Başkanlığı karşısı Haliliye Belediye Başkanlığı Hizmet Binası - Karaköprü/ŞANLIURFA

Telefon : 0 414 313 34 43 Dahili 316 - 323Faks : 0 414 312 49 41 www.haliliye.bel.tre-posta: emlakistimlak@haliliye.bel.tr



#ilangovtr Basın no ILN01844137