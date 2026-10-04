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HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2026 00:00

İLAN
T.C. HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/199 Esas
DAVALILAR : 1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI .
3- ŞANLIURFA DEFTERDARLIĞI
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının yapılan yargılamasında;
Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Karaotlak Mahallesi N39-C-04-B pafta nolutapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2026/199 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02561769