HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

İLAN

T.C. HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/199 Esas

DAVALILAR : 1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI .

3- ŞANLIURFA DEFTERDARLIĞI

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapusuz Taşınmaz Tescili (Kişilerce Açılan) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Karaotlak Mahallesi N39-C-04-B pafta nolutapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2026/199 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02561769