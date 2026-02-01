×
HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2026 00:00

İLAN

T.C. HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/269 Esas

DAVALILAR : 

1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HALFETİ MALMÜDÜRLÜĞÜ

3- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ Kadri Erdoğan Cad Maliye Sarayı Muhakemat Müdürlüğü Haliliye/Şanlıurfa Haliliye/ ŞANLIURFA

4- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Saylakkaya Mahallesi N39-B-19-D pafta nolutapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2025/269 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.

 

