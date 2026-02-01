HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Güncelleme Tarihi:
İLAN
T.C. HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN
ESAS NO : 2025/268 Esas
DAVALILAR :
1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HALFETİ MALMÜDÜRLÜĞÜ
3- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ Kadri Erdoğan Cad Maliye Sarayı Muhakemat Müdürlüğü Haliliye/Şanlıurfa Haliliye/ ŞANLIURFA
4- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Saylakkaya Mahallesi N39-B-19-D pafta nolutapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2025/268 Esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02391282