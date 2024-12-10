HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/353 Esas

DAVALILAR :

1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HALFETİ MALMÜDÜRLÜĞÜ

3- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bamya Suyu Mah.154 Sok. No:2 Haliliye/ ŞANLIURFA



Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;



Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Gürkuyu Mahallesi, 579 parsel numaralı 11798,44 m² tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2024/353esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02137499