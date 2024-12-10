HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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İLAN
T.C. HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2024/353 Esas
DAVALILAR :
1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HALFETİ MALMÜDÜRLÜĞÜ
3- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bamya Suyu Mah.154 Sok. No:2 Haliliye/ ŞANLIURFA
Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;
Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Gürkuyu Mahallesi, 579 parsel numaralı 11798,44 m² tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2024/353esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.
#ilangovtr Basın no ILN02137499