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HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 00:00

İLAN

T.C. HALFETİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/353 Esas

DAVALILAR : 

1- HALFETİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2- HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HALFETİ MALMÜDÜRLÜĞÜ
3- ŞANLIURFA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bamya Suyu Mah.154 Sok. No:2 Haliliye/ ŞANLIURFA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Dava konusu Şanlıurfa İli, Halfeti İlçesi, Gürkuyu Mahallesi, 579 parsel numaralı 11798,44 m² tapulama harici taşınmaz üzerinde hak iddia eden veya itirazı olanların, son ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde belgeleri ile birlikte Mahkememizin 2024/353esas sayılı dava dosyasına müracaat ve itiraz etmeleri hususu ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02137499