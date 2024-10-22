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HAKKARİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

HAKKARİ SULH HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Ekim 23, 2024 00:00

T.C. HAKKARİ SULH HUKUK MAHKEMESİ

18/10/2024

Sayı : 2023/319 Esas
Konu : Gaiplik ilanı

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği yazılı gaip adayı NACİ YAŞAR'ın ve gaip adayı NECMETTİN YAŞAR'ın gaipliği hakkında bilgisi olanların 6 ay içinde mahkememize haber vermeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 18/10/2024

GAİP ADAYI
TC KİMLİK NO : 22423941760
ADI SOYADI : NACİ YAŞAR
BABA ADI : HÜSEYİN
ANA ADI : MİSRİ
DOĞUM TARİHİ : 30/06/1982
DOĞUM YERİ : HAKKARİ
İKAMETGAH ADRESİ :
GAİP ADAYI
TC KİMLİK NO : 22411942106
ADI SOYADI : NECMETTİN YAŞAR
BABA ADI : HÜSEYİN
ANA ADI : MİSRİ
DOĞUM TARİHİ : 21/02/1980
DOĞUM YERİ : HAKKARİ
İKAMETGAH ADRESİ :

 

#ilangovtr Basın no ILN02107620