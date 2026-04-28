HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterliği

21.04.2026

Sayı : E.72305940-2026/62-6399

Konu : İlan metni

İLAN METNİ

İLGİLİLER : İstanbul eski Hâkimi olup, Gaziantep Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39880) Birol BİLEN (2026/62 Esas)

İstanbul eski Hâkimi olup, Şanlıurfa Hâkimi iken meslekten çıkarılan (40816) Mehmet UĞURLU (2026/62 Esas)

ADRES : Meçhul

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, tutuklanan, serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Turgay Bülent GÖKTÜRK’ün; İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/250 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

Konusundan dolayı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 24.03.2026 tarihli, 2026/62 esas ve 2026/331 sayılı kararı ile; işbu kararın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde, Devlet Hazinesinden ödenen tazminatın ilgililere rücuu konusunda izin verilmesine, karar kesinleştiğinde bir suretinin Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Defterdarlığı Muhakemat Müdürlüğüne gönderilmesine,

6087 sayılı Kanun’un 33'üncü maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesine yeniden inceleme isteminde bulunulabileceklerine dair karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.

