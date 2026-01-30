HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterliği

26.01.2026

Sayı : E.72305940-2025/830-2067/6532

Konu : İlan Metni



İLGİLİLER : İstanbul eski Hâkimi olup, Gaziantep Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39880) Birol BİLEN

İstanbul eski Hâkimi olup, Şanlıurfa Hâkimi iken meslekten çıkarılan (40816) Mehmet UĞURLU

ADRES : Meçhul

Kamuoyunda “Balyoz Davası” olarak bilinen ve İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 (evveliyatı 2010/283 esas sayılı yargılaması) esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında gözaltına alınıp tutuklanan, akabinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Güllü SALKAYA’nın; İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/244 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

Konusundan dolayı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 23.12.2025 tarihli, 2025/830 esas ve 2025/2037 sayılı kararı ile; işbu kararın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde, Devlet Hazinesinden ödenen tazminatın ilgiliye rücuu konusunda izin verilmesine, karar kesinleştiğinde bir suretinin T.C. İstanbul Valiliği Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğüne gönderilmesine,

6087 sayılı Kanun’un 33'üncü maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesine yeniden inceleme isteminde bulunulabileceklerine dair karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.

