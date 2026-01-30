HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

T.C.

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterliği

26.01.2026

Sayı : E.72305940-2025/831-2066/6531

Konu : İlan Metni



İLGİLİ : İzmir eski Hâkimi olup, Gaziantep Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39766) Serdar ERGÜL



ADRES : Meçhul



İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/100 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, gözaltına alındıktan sonra tutuklanan akabinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Emre ASLAN'ın; İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/49 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,

Konusundan dolayı, Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 23.12.2025 tarihli, 2025/831 esas ve 2025/2038 sayılı kararı ile; işbu kararın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde, Devlet Hazinesinden ödenen tazminatın ilgiliye rücuu konusunda izin verilmesine, karar kesinleştiğinde bir suretinin T.C. İzmir Valiliği Defterdarlık Muhakemat Müdürlüğüne gönderilmesine,

6087 sayılı Kanun’un 33'üncü maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren on gün içerisinde Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesine yeniden inceleme isteminde bulunulabileceğine dair karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Adı geçen yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02391316