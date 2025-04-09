HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

T.C. HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterliği

27.03.2025

Sayı: E.72305940-2025/76/96/101/106/107/108-4904/22828

Konu: İlan Metni

İLGİLİLER: İstanbul eski Hâkimi olup, Şanlıurfa Hâkimi iken meslekten çıkarılan (40816) Mehmet UĞURLU (2025/76, 2025/96, 2025/101, 2025/106, 2025/107 ve 2025/108 Esaslar)

İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (37378) Hadi ÇAĞDIR (2025/76 ve 2025/108 Esaslar)

İstanbul Cumhuriyet eski Savcısı olup, Samsun Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (34956) Hüseyin AYAR (2025/107 Esas)

İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39735) Eşref AKSU (2025/107 Esas)

İstanbul eski Hâkimi olup, Büyükçekmece Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39505) Davut BEDİR (2025/107 ve 2025/108 Esaslar)

İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39770) Nurullah ÇINAR (2025/108 Esas)

ADRES: Meçhul

2025/76 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, 04.07.2011 tarihinde tutuklanan, 19.06.2014 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Turgut ATMAN’ın; Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/228 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2025/96 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 2010/283 esasına kayden yürütülen (Kamuoyunda Balyoz Davası olarak bilinen) dava kapsamında, 14.03.2011 tarihinde tutuklanan, 09.10.2013 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Bahtiyar ERSAY'ın, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 2018/680 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2025/101 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

Kamuoyunda Balyoz davası olarak bilinen yargılama kapsamında, gözaltına alınıp tutuklandıtan sonra tahliye edilen ve İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 esasına kayden yürütülen yargılama sonunda da beraatine karar verilen Turgut KETKEN’in Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/363 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2025/106 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

Kamuoyunda “Balyoz” olarak bilinen yargılama kapsamında, tutuklanıp serbest bırakılan ve İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/73 esasına kayden yeniden yapılan yargılama sonunda da beraatine karar verilen Cumhur ERYÜKSEL’in; İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesinin 2023/73 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2025/107 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

Kamuoyunda Balyoz davası olarak bilinen yargılama kapsamında tutuklandıktan sonra tahliye edilen ve İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 esasına kayden yeniden yapılan yargılama sonunda beraatine karar verilen Serdar Okan KIRÇİÇEK’in; İstanbul Anadolu 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2022/644 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davsının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

2025/108 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin (CMK 250. madde ile yetkili) 2010/283 esasına kayden görülen (kamuoyunda balyoz davası olarak bilinen) yargılama kapsamında, 04.07.2011 tarihinde tutuklanan, İstanbul Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/188 esasına kayden yeniden görülen yargılama kapsamında 19.06.2014 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda beraatine karar verilen Mehmet ÖRGEN’in; İstanbul Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 2021/121 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

Konularından ibarettir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 25.02.2025 tarihli, 2025/76 esas ve 2025/312 sayılı, 25.02.2025 tarihli, 2025/96 esas ve 2025/314 sayılı, 25.02.2025 tarihli, 2025/101 esas ve 2025/315 sayılı, 25.02.2025 tarihli, 2025/106 esas ve 2025/317 sayılı, 25.02.2025 tarihli, 2025/107 esas ve 2025/318 sayılı, 25.02.2025 tarihli, 2025/108 esas ve 2025/319 sayılı kararları ile;

1) İlgililer hakkındaki iş bu soruşturma dosyasındaki iddianın daha önce iddianameye ve son soruşturma kararına konu edilen, Dairemizin 19.02.2019 Tarih, 2018/115 Esas ve 2019/133 Karar sayılı kararında yer alan iddialarla aynı mahiyette olup olmadığını, bu konuda dava açılmış olup olmadığını değerlendirme konusunda takdir yetkisi yargı mercilerine ait olmak üzere; iş bu soruşturmaya konu müsnet eylemler nedeniyle tüm ilgililer hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, soruşturma konusu eylemlerin disiplin yönünden 2018/115 Esas sayılı dosyamızdaki iddialar kapsamında kalıp kalmadığının nihai kararda değerlendirilmesi ve savunma hakkının kısıtlanmaması adına, disiplin yönünden yapılacak işleme esas olmak üzere 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71’inci maddesi gereğince yazılı savunmalarının istenmesine, savunmalarını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine,

2) İlgililere isnat olunan iddialar ile Dairemizin 2018/115 Esas sayılı soruşturma dosyasındaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat nedeniyle iş bu soruşturma dosyasının Dairemizin 2018/115 Esas sayılı disiplin soruşturma dosyası ile birleştirilmesine, müteakip işlemlerin 2018/115 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmesine,

3) İlgililer hakkındaki disiplin dosyasında karar verilmesi için iş bu soruşturmada verilen kovuşturma izni kararına istinaden açılacak kamu davası ile, bağlantılı 2018/115 Esas sayılı dosyada verilen kovuşturma izni kararına istinaden yürütülen kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02202557