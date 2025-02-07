T.C.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterlik

27.01.2025

Sayı : E-72305940-2024/1000-1580/5206

Konu : İlan Metni





İLGİLİ : İzmir eski Hâkimi olup, Gaziantep Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39766) Serdar ERGÜL



ADRES : Meçhul



Kamuoyunda Askeri Casusluk Davası olarak bilinen İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesinin 2014/100 esas sırasına kayıtlı (İzmir Kapatılan 12. Ağır Ceza Mahkemesinin 2013/9 esas sayılı) dosyası kapsamında gözaltında kalan, tutuklanan ve yapılan yargılama sonucu hakkında beraat kararı verilen Mustafa Ufuk KÖK’ün; haksız gözaltı ve tutuklama sebebi ile İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/42 esas sırasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,



Konusundan ibarettir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 19.12.2024 tarihli, 2024/1000 esas ve 2024/2384 sayılı kararları ile;

1) İlgili hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca, Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,

2) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71. maddesi gereğince ilgilinin yazılı savunmasının istenmesine, savunmasını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine,

3) Soruşturmaya konu iddialar ile Dairemizin 2020/114 Esas sayılı soruşturma dosyasındaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu anlaşıldığından, iş bu soruşturma dosyasının Dairemizin 2020/114 Esas sayılı disiplin soruşturma dosyası ile birleştirilmesine, müteakip işlemlerin 2020/114 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmesine, disiplin dosyasında karar verilmesi için kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilmiştir.

Bu itibarla;

İlânen tebliğin tarafınıza 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.





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