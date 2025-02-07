T.C.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterlik

27.01.2025

Sayı : E-72305940-2024/975/1014-1610/5233

Konu : İlan Metni

İLGİLİLER : Sakarya Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (34287) Cihan KANSIZ (2024/975 Esas)

İstanbul Cumhuriyet eski Savcısı olup, Çorum Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (34460) Fikret SEÇEN (2024/1014 Esas)

İstanbul eski Hâkimi olup, Gaziosmanpaşa Hâkimi iken meslekten çıkarılan (37266) Sedat Sami HAŞILOĞLU (2024/1014 Esas)

İstanbul Hâkimi iken meslekten çıkarılan (39505) Davut BEDİR (2024/1014 Esas)



ADRES : Meçhul

2024/975 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

İlgili yer mahkemesinin ilgili esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, üç gün gözaltında kalan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Adnan TÜRKKAN'ın; İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesinin 2020/60 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,

2024/1014 Esas sayılı dosya yönünden eylem;

Kamuoyunda "Ergenekon" davası olarak bilinen İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/64 esasına kayden yürütülen yargılama kapsamında, 23.01.2009 tarihinde gözaltına alınarak tutuklanan, 25.11.2009 tarihinde serbest bırakılan ve yargılama sonunda da beraatine karar verilen Onur ÖZDEMİR’in; Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 2017/400 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı Hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden oldukları,

Konularından ibarettir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 19.12.2024 tarihli, 2024/975 esas ve 2024/2383 sayılı, 19.12.2024 tarihli, 2024/1014 esas ve 2024/2410 sayılı kararları ile;

1) İlgililer hakkındaki iş bu soruşturma dosyasındaki iddianın daha önce iddianameye ve son soruşturma kararına konu edilen, Dairemizin 03.05.2017 Tarih, 2017/77 Esas ve 2017/170 Karar sayılı soruşturma dosyası ve bu dosyayla birleştirilen soruşturma dosyalarındaki iddialarla aynı mahiyette olup olmadığını, bu konuda dava açılmış olup olmadığını değerlendirme konusunda takdir yetkisi yargı mercilerine ait olmak üzere müsnet eylem nedeniyle tüm ilgililer hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine, soruşturma konusu eylemlerin disiplin yönünden 2017/77 Esas sayılı dosyamızdaki iddialar kapsamında kalıp kalmadığının nihai kararda değerlendirilmesi ve savunma hakkının kısıtlanmaması adına, disiplin yönünden yapılacak işleme esas olmak üzere 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71’inci maddesi gereğince ilgililerin yazılı savunmalarının istenmesine, savunmalarını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine,

2) İlgililere isnat olunan iddialar ile Dairemizin 2017/77 Esas sayılı soruşturma dosyasındaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat nedeniyle iş bu soruşturma dosyasının Dairemizin 2017/77 Esas sayılı disiplin soruşturma dosyası ile birleştirilmesine, müteakip işlemlerin 2017/77 Esas sayılı dosyası üzerinden yürütülmesine,

3) İlgililer hakkındaki disiplin dosyasında karar verilmesi için iş bu soruşturmada verilen kovuşturma izni kararına istinaden açılacak kamu davası ile, bağlantılı 2017/77 Esas sayılı dosyada verilen kovuşturma izni kararına istinaden yürütülen kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Adı geçenler yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02168918