T.C.

HAKİMLER VE SAVCILAR KURULU

Genel Sekreterlik

06.11.2024

Sayı : E-72305940-2024/732-13964/69552

Konu : İlan Metni





İLGİLİ : İstanbul eski Cumhuriyet Savcısı olup, Çorum Cumhuriyet Savcısı iken meslekten çıkarılan (34460) Fikret SEÇEN



ADRES : Meçhul





Kamuoyunda "İstanbul Askeri Casusluk" soruşturması olarak bilinen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2010/1003 sırasına kayden yürütelen soruşturma kapsamında, 25.10.2010 tarihinde gözaltına alınan, 28.10.2010 tarihinde serbest bırakılan ve İstanbul (Kapatılan) 11. Ağır Ceza Mahkemesinin (CMK 250. maddesi ile Görevli) 2011/37 esas sırasına kayden yürütülen yargılama sonunda beraatine karar verilen Ebru Nilhan BOZKURT (LAMBREGTS)'un, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 2016/296 esasına kayden açtığı koruma tedbiri nedeniyle tazminat davasının davalı Hazine aleyhine sonuçlanmasına ve bu suretle kamunun zarara uğramasına neden olduğu,

Konusundan ibarettir.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu İkinci Dairesinin 25.09.2024 tarihli, 2024/732 esas ve 2024/1643 sayılı kararı ile;

1- İlgili hakkındaki soruşturmaya konu iddialar ile Dairemizin 2019/109 Esas sayılı soruşturma dosyasındaki iddialar arasında hukuki ve fiili irtibat bulunduğu anlaşıldığından, iş bu soruşturma dosyasının Dairemizin 2019/109 Esas sayılı disiplin soruşturma dosyası ile birleştirilmesine, müteakip işlemlerin 2019/109 Esas sayılı dosya üzerinden yürütülmesine,

2- İlgili hakkında yapılacak müteakip işleme esas olmak üzere, 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 71'inci maddesi gereğince ilgilinin yazılı savunmasının istenmesine, savunmasını yapmak üzere kararın tebliğinden itibaren on günlük süre verilmesine, ilgiliye isnat edilen eylemler nedeniyle kovuşturma yapılması gerekli görüldüğünden ilgili hakkında kovuşturma izni verilmesine, düzenlenecek iddianame ile birlikte Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere, soruşturma evrakının 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 89'uncu maddesi uyarınca, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine,



3- İlgili hakkındaki disiplin dosyasında karar verilebilmesi için iş bu soruşturmada verilen kovuşturma izni kararına istinaden açılacak kamu davası ile, 2019/109 Esas sayılı dosyada verilen kovuşturma izni kararına istinaden yürütülen kovuşturma sonucunun beklenmesine karar verilmiştir.

Bu itibarla;

Adı geçen yönünden ilânen tebliğin, 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 31'inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca ilân tarihinden itibaren (15) gün sonra yapılmış sayılacağı,

Hususları ilânen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02117822