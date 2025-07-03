İLAN

T.C.

HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2015/620 Esas- 2016/481 Karar

Dahili Davalı - Halil Korkmaz

Davacı, DSİ ile Davalı Halil Korkmaz arasında mahkememizde görülmekte olan (Kamulaştırma) davası nedeniyle;

Dahili Davalı Halil Korkmaz'a yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan gerekçeli karar ve temyiz başvuru dilekçesine ilişkin tebligatların ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02251436