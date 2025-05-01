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HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 02, 2025 00:00

İLAN

T.C.
HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2022/1062 Esas- 2023/834 Karar

Mirasçı - Huriye Eroğlu Davacı DSİ ile Mirascı Huriye Eroğlu arasında mahkememizde görülmekte olan (Kamulaştırma) davası nedeniyle; Mirascı Huriye Eroğlu'na yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan gerekçeli karar ve istinaf başvuru dilekçesine ilişkin tebligatların ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02214823