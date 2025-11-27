HACIBEKTAŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. HACIBEKTAŞ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/348 Esas

İLAN

Davacı , Yağmur Soysaldı İle Davalılar , Adalet Bolca, Ahmet Ateş, Ahmet Çelik, Akgül Çakmak, Ali Kılınç, Aysel Ünal, Ayşe Özcan, Çetin Bolca, Elif Ünal, Elife Sibel, Fatma Güney, Fatma Özbek, Güldane Şen, Güldeniz Ateş, Kübra Kılınç, Levent Ateş, Mehmet Soysaldı, Meltem Baykan, Mikdat Güneş, Mustafa Bolca, Nazife Yılmaz, Osman Bolca, Osman Kılınç, Recep Kılınç, Remzi Ateş, Selvi Oğur, Selvi Şeref, Selvinaz Kılınç, Serap Ötün, Solmaz Yücel, Sönmez Bolca, Sülbiye Çelik, Şengül Şafaklı, Yasin Kılınç arasında görülmekte olan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında; Dahili davalı Ahmet Çelik'e yapılan tüm araştırmalara rağmen tebligat yapılamamıştır. Mahkememizin dosya duruşması 02/02/2026 günü saat: 10:20'dedir. Duruşmada bizzat hazır bulunmanız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02344339