HACIBEKTAŞ SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

HACIBEKTAŞ

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/10 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/10 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Nevşehir İl, Hacıbektaş İlçe, BAŞKÖY Mahalle/Köy, 326 Parsel, 166.400 yüz ölçümüne sahip tarla, yerleşim alanına 2720 metre mesafede, taşınmaza ulaşan kadastro yolu bulunmaktadır.

Adresi : Nevşehir İli Hacıbektaş İlçesi Başköy Köyünde Bulunan 326 Parsel

Yüzölçümü : 166.400 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.992.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Kaydında şerh bulunmamaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2025 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2025 - 12:00 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 03/06/2025 - 12:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 10/06/2025 - 12:00

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilangovtr Basın no ILN02194492