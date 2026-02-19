HACIBEKTAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

HACIBEKTAŞ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/80 Esas

İLAN

DAVACI: GÜLCAN KILIÇ

DAVALILAR : 1- MALİYE HAZİNESİ- 2- KARABURNA KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ

Nevşehir İli, Hacıbektaş İlçesi, Karaburna Köyü Göllü mevkiinde bulunan tapuya kayıtlı 104 ada 79, 80, 81 parsel, 2034, 2035, 2056, 5057, 2058, 1301 parsel sayılı taşınmazlarla çevrili ve bu taşınmazlara komşu olan tapusuz olan taşınmazı 25 yıldır davasız ve aralıksız olarak malik sıfatıyla zilyetliğinde bulundurduğunu beyan ederek kazandırıcı zaman aşımı sebebiyle tapu iptali ve tescil davası açılmış olup, ziraat bilirkişisinin 22/07/2025 tarihli raporunda Hacıbektaş İlçesi Karaburna Köyünde bulunan taşınmazın dava tarihi itibariyle toplam değerinin 281.594,35-TL olduğunu, fen bilirkişinin 07/07/2025 tarihli raporunda; dava konusu taşınmaz Nevşehir İli Hacıbektaş İlçesi Karaburna Köyü 2034 parsel numaralı taşınmazın güneyinde, Nevşehir İli Hacıbektaş İlçesi Hacılar Köyü 104 ada 79, 80 ve 81 parsel numaralı taşınmazların kuzeyinde kaldığını, dava konusu taşınmazın alanı 8068.17 m² olarak hesaplandığını, Karaburna Köyünde tesis kadastrosunun 1984 yılında tescil edildiğini, dava dosyası içerisinde bulunan 1955 ve 1981 yıllarına ait hava fotoğrafları ile dava konusu taşınmazın çakıştırılarak incelendiğini, yapılan inceleme sonucu taşınmazın 1955 ve 1981 yıllarında da aynen kullanıldığının göründüğünü rapor ettiği, dava konusu taşınmaz kısmına ilişkin hak iddia eden 3. kişilerin son ilan tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde Mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı olan dosyasına müracaat etmesi ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN02403280