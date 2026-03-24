GÜZEL AYVALIK GIDA TURİZM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

GÜZEL AYVALIK GIDA TURZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI

15.04.2026 Tarihinde İhaleye Çıkacak Taşınmaz Malların Listesi (9 adet)

S. No: Mahalle Ada / Parsel M² Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 1

Altınova Mahallesi

198/63

572,80 m2

8.200.000,00

492.000,00

15.04.2026

10:30 2886 S.K. 45.Madde 2 Altınova Mahallesi 517/4 464,23 m2 7.750.000,00 465.000,00 15.04.2026 10:40 2886 S.K. 45.Madde 3 Altınova Mahallesi 567/23 796,51 m2 13.200.000,00 792.000,00 15.04.2026 10:50 2886 S.K. 45.Madde 4 Murateli Mahallesi 103/5 521,56 m2 6.250.000,00 375.000,00 15.04.2026 11:00 2886 S.K. 45.Madde 5 Murateli Mahallesi 105/2 525,19 m2 6.275.000,00 376.500,00 15.04.2026 11:10 2886 S.K. 45.Madde 6 Murateli Mahallesi 105/5 517,44 m2 6.300.000,00 378.000,00 15.04.2026 11:20 2886 S.K. 45.Madde 7 Yeni Mahalle 1949/11 127,68 m2 4.000.000,00 240.000,00 15.04.2026 11:30 2886 S.K. 45.Madde 8 Küçükköy Mahallesi 186/200 629,77m2 34.500.000,00 2.070.000,00 15.04.2026 11:40 Kapalı Teklif 2886 S.K.36.madde 9 Sahil Kent Mahallesi 2165/40 477,53 m2 17.100.000,00 1.026.000,00 15.04.2026 11:50 Kapalı Teklif 2886 S.K.36.madde

Ayvalık sınırları içerisinde bulunan şirket taşınmazları 15 /04/2026 tarihli taşınmaz satış ihalesine çıkarılmıştır.

İHALE TARİHİ VE YERİ :15/04/2026 tarihinde saat 10:30 da sırasıyla, Fevzipaşa Vehbi Bey Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 150/17 Ayvalık/ BALIKESİR Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi salonunda yapılacaktır. İHALE YÖNETİMİ: “Açık Teklif Usulü” ve ‘’Kapalı Teklif Usulü’’

İHALE KOMİSYONU: Güzel Ayvalık Şirketi İhale Komisyonu

İLANIN ŞEKLİ: Yerel Gazete, yerel internet haber sitesi, Türkiye geneli 50.000 altı gazete, genel internet haber sitesi, resmi gazeteyle ve Belediye yayın araçları ile ilan edilerek.

İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN İSTENEN BELGELER: İhaleye katılabilmek için; ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış belgenin aslı veya noter tasdikli sureti olmak kaydıyla,

Gerçek Kişi Olması Halinde

1. Dilekçe, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ( TC. Kimlik Nolu ) (E devlet veya muhtarlıktan alınmış)

2. Tebligat için adres beyanı, İkametgah, (E devlet veya muhtarlıktan alınmış)

3. İmza Beyannamesi, (2026 yılı içinde alınmış)

4. Adli Sicil Kaydı (Adli Sicil Kaydının bulunması halinde ilgili Mahkeme Kararı)

Tüzel Kişi Olması Halinde

5. İlgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler,

6. Ticaret ve / veya Sanayi Odasından ihaleye ilişkin ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış belge,

7. Tüzel kişiliğin imza sirküleri,

Gerçek ve Tüzel Kişiler İçin

8. İhalelere katılacak olan gerçek veya tüzel kişilerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; ihalelerden yasaklı olmadığına dair yazılı beyanda bulunmak,

9. İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise, istekli adına ihaleye katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin Noter tasdikli vekaletnamesi ile Noter tasdikli imza beyannamesi,

10. Ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi,

11. Geçici teminat olarak belirtilen bedelin şirket banka hesabına nakit olarak ödenerek, dekont sunulması veya 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen teminat yerine geçen belgelerden herhangi birisi, (Teminat mektubu verilmesi halinde geçici teminat mektubunun süresiz ve limit içi olması, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması gerekmektedir.)

12. İhalesi yapılacak taşınmazı ihaleden önce bulunduğu yerde görüldüğüne ve görüldüğü haliyle kabul edildiğine dair yazılı beyan verilmesi,

Bu belgelerin 14/04/2026 tarihi saat:17:00 kadar Gazi Kemal Paşa Mahallesi Atatürk Bulvarı No53 Ayvalık/ Balıkesir Adresinde bulunan Güzel Ayvalık Gıda Turizm Sanayi ve Ticaret Limited. Şirketi’ ne Asıllarının veya Noter onaylı suretlerini veya Aslı İdaremize görülmüştür ibareli fotokopilerinin sunulması ve iştirak belgesi alınması zorunludur.

Satış bedelinin ödenmesi: Taşınmazların satış bedeli peşin olarak ödenecektir. Resmî kurumlara yapılacak olan tüm ödemeler yüklenici tarafından ödenecektir.

İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez. İhalenin yapılmamasına karar verilmesi halinde istekliden alınan geçici teminatlar iade edilecektir. İhale sonucunda ihale bedeli peşin ödenecektir. Sözleşme imzalanmayacaktır. İhale en yüksek teklif üzerinden her pey artırımı en az 10.000,00 TL (on bin lirası) olarak uygulanacaktır. Teklifler yapıldığı sırada yapılan artırımların işi uzatacağı anlaşırsa 10. Tur artırımından sonra komisyon uygun gördüğü aşamada tur sayısı kadar artırımın akabinde isteklilerden son tekliflerini yazılı olarak bildirmelerini isteyebilir. İlan Olunur.

