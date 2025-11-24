GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2025 00:00
GÜVENSİZ ÜRÜN İLANI
SELAY TOYS MARKA YUNUS BALIĞI FİGÜRLÜ PELUŞ OYUNCAK ANAHTARLIK
TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK
- Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği, Ts En 71-1 Standardı kapsamında test edildiğinde Dolgulu Oyuncağın Dikiş Kısmının 50 N'da Açılarak Erişilebilir Hale Geldiği ve Oyuncağın Kafasında Yer Alan Zincirlerin standart gerekliliğini yerine getirmediği tespit edilmiştir.
RİSK
- Boğulma (Ağız Ve Burunun Dışından Solunum Yolunun Tıkanması), Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.)
UYGULANAN YAPTIRIM
- 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 9uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı şekilde piyasaya arz edildiğinden Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 16.09.2025 tarihli ve 113560081 sayılı İdari Yaptırım Kararı uyarınca;
- Ürünün piyasada bulunmasının önlenmesi
- Ürüne ilişkin duyuru yapılması
- Düzeltici önlem planının sunulması
- İdari para cezası
uygulanmasına karar verilmiştir.
- Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi Adresi ve Bildirim No:ticaret.gov.tr - 2025100004
TÜKETİCİLER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER
- Bu önlemler kapsamında, 7223 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesi gereğince;
a) Ürünün geri çağrılmasına yol açan sorunun giderilmesi
b) Ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi
c) Ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi seçenekleri
arasından en az biri firma tarafından sağlanacaktır.
- Nihai kullanıcıların masrafı firma tarafından karşılanmak üzere ürünü aşağıda iletişim bilgilerine yer verilen adrese ulaştırmaları gerekmektedir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
- Firma Ünvanı : SELAY OYUNCAK HEDİYELİK EŞYA İMALAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
- Firma Adresi : Mehmet Akif Ersoy Mah. Yıldız Cad. No:31/1 Arnavutköy/İSTANBUL
#ilangovtr Basın no ILN02341738