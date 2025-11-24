GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

GÜVENSİZ ÜRÜN İLANI





SELAY TOYS MARKA YUNUS BALIĞI FİGÜRLÜ PELUŞ OYUNCAK ANAHTARLIK

TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK

Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği, Ts En 71-1 Standardı kapsamında test edildiğinde Dolgulu Oyuncağın Dikiş Kısmının 50 N'da Açılarak Erişilebilir Hale Geldiği ve Oyuncağın Kafasında Yer Alan Zincirlerin standart gerekliliğini yerine getirmediği tespit edilmiştir.

RİSK

Boğulma (Ağız Ve Burunun Dışından Solunum Yolunun Tıkanması), Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.)

UYGULANAN YAPTIRIM

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 9uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı şekilde piyasaya arz edildiğinden Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 16.09.2025 tarihli ve 113560081 sayılı İdari Yaptırım Kararı uyarınca;

Ürünün piyasada bulunmasının önlenmesi

Ürüne ilişkin duyuru yapılması

Düzeltici önlem planının sunulması

İdari para cezası

uygulanmasına karar verilmiştir.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi Adresi ve Bildirim No:ticaret.gov.tr - 2025100004

TÜKETİCİLER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER

Bu önlemler kapsamında, 7223 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesi gereğince;



a) Ürünün geri çağrılmasına yol açan sorunun giderilmesi

b) Ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi

c) Ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi seçenekleri

arasından en az biri firma tarafından sağlanacaktır.

Nihai kullanıcıların masrafı firma tarafından karşılanmak üzere ürünü aşağıda iletişim bilgilerine yer verilen adrese ulaştırmaları gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Firma Ünvanı : SELAY OYUNCAK HEDİYELİK EŞYA İMALAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SELAY OYUNCAK HEDİYELİK EŞYA İMALAT PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Firma Adresi : Mehmet Akif Ersoy Mah. Yıldız Cad. No:31/1 Arnavutköy/İSTANBUL

#ilangovtr Basın no ILN02341738