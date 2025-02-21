GÜRPINAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

VAN GÜRPINAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 07.05.2024 tarihli bakan oluru kararıyla uygun bulanan Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 05.03.2019 tarihli ve 201993 sayılı kamu yararı kararıyla kamulaştırılmasına karar verilen, aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.