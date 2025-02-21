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GÜRPINAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

GÜRPINAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Şubat 22, 2025 00:00

VAN GÜRPINAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 07.05.2024 tarihli bakan oluru kararıyla uygun bulanan Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 05.03.2019 tarihli ve 201993 sayılı kamu yararı kararıyla kamulaştırılmasına karar verilen, aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

SIRA NOMAHKEME ESAS NOİLÇEMAHALLEADAPARSELTAŞINMAZ MALİKLERİTAŞINMAZ VASFIYÜZÖLÇÜMÜ
(m²)		KAMULAŞTIRILAN ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)		DAVA TARİHİ
12025/42GÜRPINARAKPINAR 45451CEVDET AYŞİNTARLA5.003,00175,8523.01.2025
22025/43GÜRPINARAKPINAR 4545AYFER NADİROĞLUBAHÇE3.074,1084,7123.01.2025
32025/44GÜRPINARAKPINAR 45449CEVDET MENDAŞBAHÇE3.794,50154,3223.01.2025
42025/45GÜRPINARAKPINAR 4491SEVİLAY KURŞUNLUOĞLUTARLA19.293,391.355,4823.01.2025
52025/46GÜRPINARAKPINAR 44820İBRAHİM NADİROĞLU, VEYSEL NADİROĞLU, KEMAL NADİROĞLUTARLA24.665,72626,6823.01.2025

#ilangovtr Basın no ILN02177133