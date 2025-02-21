GÜRPINAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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VAN GÜRPINAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 07.05.2024 tarihli bakan oluru kararıyla uygun bulanan Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 05.03.2019 tarihli ve 201993 sayılı kamu yararı kararıyla kamulaştırılmasına karar verilen, aşağıda malikleri ve taşınmaz bilgilerinin belirtildiği parsellere ilişkin olarak Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescili davasının açılmış olduğu 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.
|SIRA NO
|MAHKEME ESAS NO
|İLÇE
|MAHALLE
|ADA
|PARSEL
|TAŞINMAZ MALİKLERİ
|TAŞINMAZ VASFI
|YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
|KAMULAŞTIRILAN ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
|DAVA TARİHİ
|1
|2025/42
|GÜRPINAR
|AKPINAR
|454
|51
|CEVDET AYŞİN
|TARLA
|5.003,00
|175,85
|23.01.2025
|2
|2025/43
|GÜRPINAR
|AKPINAR
|454
|5
|AYFER NADİROĞLU
|BAHÇE
|3.074,10
|84,71
|23.01.2025
|3
|2025/44
|GÜRPINAR
|AKPINAR
|454
|49
|CEVDET MENDAŞ
|BAHÇE
|3.794,50
|154,32
|23.01.2025
|4
|2025/45
|GÜRPINAR
|AKPINAR
|449
|1
|SEVİLAY KURŞUNLUOĞLU
|TARLA
|19.293,39
|1.355,48
|23.01.2025
|5
|2025/46
|GÜRPINAR
|AKPINAR
|448
|20
|İBRAHİM NADİROĞLU, VEYSEL NADİROĞLU, KEMAL NADİROĞLU
|TARLA
|24.665,72
|626,68
|23.01.2025
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