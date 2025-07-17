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GÜROYMAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

GÜROYMAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 00:00

T.C. GÜROYMAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/163 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Bitlis ili, Güroymak ilçesinde bulunan ve aşağıda köy, parsel, maliğin hisse oranı, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısmının yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile aşağıda esas numaraları belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde Mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Güroymak Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkemeye yazılı olarak Bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/07/2025

Esas NoMahalleMevkiAdaParselKamulaştırma Alanı (m²)Taşınmazın Maliki
2025/163ŞenovaKomeskan11821289,44Maliye Hazinesi, Sabri Onay, Sabriye Özil, Sabro Özik, Selim Özik, Selim Özil
2025/164BağlarKomaskon11851152.170,691Behçet Yobaş, Bindi Tulgar, Maşuk Yobaş, Rindi Tulgar, Seferi Yobaş
2025/165Pav K.Lohor1093761,61Ferit Önder, Kemal Önder, Nizamettin Öztürk

 

#ilangovtr Basın no ILN02261404

 