GÜROYMAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GÜROYMAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/163 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Bitlis ili, Güroymak ilçesinde bulunan ve aşağıda köy, parsel, maliğin hisse oranı, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısmının yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile aşağıda esas numaraları belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde Mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Güroymak Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkemeye yazılı olarak Bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/07/2025

Esas No Mahalle Mevki Ada Parsel Kamulaştırma Alanı (m²) Taşınmazın Maliki 2025/163 Şenova Komeskan 1182 1 289,44 Maliye Hazinesi, Sabri Onay, Sabriye Özil, Sabro Özik, Selim Özik, Selim Özil 2025/164 Bağlar Komaskon 1185 115 2.170,691 Behçet Yobaş, Bindi Tulgar, Maşuk Yobaş, Rindi Tulgar, Seferi Yobaş 2025/165 Pav K. Lohor 109 3 761,61 Ferit Önder, Kemal Önder, Nizamettin Öztürk

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