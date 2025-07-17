GÜROYMAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

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T.C. GÜROYMAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/163 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Bitlis ili, Güroymak ilçesinde bulunan ve aşağıda köy, parsel, maliğin hisse oranı, yüzölçümü ve kamulaştırılacak kısmının yüzölçümü bilgileri verilen taşınmazların Karayolları Genel Müdürlüğünce kamulaştırılmasına karar verildiği, taşınmaz sahipleri ile kamulaştırma yapan idare arasında pazarlık yapıldığına ilişkin herhangi bir belgenin bulunmadığı, Mahkememize kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili istemi ile aşağıda esas numaraları belirtilen davanın kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açabilecekleri, yürütmenin durdurulması ile ilgili karar aldıkları takdirde Mahkememize bildirmeleri gerektiği, aksi takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına Güroymak Ziraat Bankasına yatırılacağı, davaya ilişkin tüm savunma ve kanıtların ilan tarihinden itibaren 10 gün içerisinde Mahkemeye yazılı olarak Bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/07/2025
|Esas No
|Mahalle
|Mevki
|Ada
|Parsel
|Kamulaştırma Alanı (m²)
|Taşınmazın Maliki
|2025/163
|Şenova
|Komeskan
|1182
|1
|289,44
|Maliye Hazinesi, Sabri Onay, Sabriye Özil, Sabro Özik, Selim Özik, Selim Özil
|2025/164
|Bağlar
|Komaskon
|1185
|115
|2.170,691
|Behçet Yobaş, Bindi Tulgar, Maşuk Yobaş, Rindi Tulgar, Seferi Yobaş
|2025/165
|Pav K.
|Lohor
|109
|3
|761,61
|Ferit Önder, Kemal Önder, Nizamettin Öztürk
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