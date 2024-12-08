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GÜROYMAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

GÜROYMAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2024 00:00

T.C. GÜROYMAK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/228 Esas

Dava konusu Bitlis İli, Güroymak İlçesi, Çapkis Köyü 113 ada 5 Parsel sayılı711,61m² büyüklüğündeki taşınmaz ile Çapkis Köyü 101 ada 7 Parsel sayılı 6.975,75m² büyüklüğündeki taşınmaza ilişkin olarak; söz konusu taşınmazlar üzerinde itirazı bulunanların ya da hak iddia edenlerin son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde imar ihyaya dayalı tescile dair şartların oluşmadığına dair itirazlarını ya da hak iddialarını mahkememizin 2024/228 esas sayılı dosyalarına bildirmeleri aksi halde davacının iddialarını kanıtlamaları halinde dava konusu taşınmazın davacı adına tesciline karar verileceği ilan olunur. 01/11/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02136564