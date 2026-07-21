GÜRGENTEPE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GÜRGENTEPE BELEDİYESİ ARSA SATIŞ İLANI

1. İşin Adı ve Miktarı : Gürgentepe Belediyesi’nin mülkiyetinde bulunan; 3 adet arsa satışı.

2. Şartname ve Ekleri : İstekliler şartname bedelini yatırarak Gürgentepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edebilirler. Şartname bedelini yatırmayanlar ve şartnameyi almayanlar ihaleye katılamayacaklardır. İhaleye katılacak olan aynı adresten her arsa için 2.500,00 - TL karşılığında satın alabilir.

3. İhalenin Tarihi, Saati ve Yeri: 6 Ağustos 2026 Perşembe 10:00 Gürgentepe Belediye Başkanlığı Akyurt Mahallesi, Sağlık Sokak No:8 Gürgentepe /Ordu

4. İhale Usulü: 2886 Sayılı Devlet İhale kanunun 45. maddesi gereğince açık artırma Usulü.

S.

No

Mahalle

Ada / Parsel

İmar Durumu

Muhammen

Bedeli (TL)

Geçici Teminat

Bedeli (TL)

İhale Günü

İhale

Saati

Şartname

Bedeli (TL) 1 Akyurt 1447/18 Ticaret + Konut 5 Kat 9.686.040,00 ₺ 300.000,00 ₺ 06.08.2026 10:00 2.500.00 ₺ 2 Işıktepe 1252/7 Ticaret + Konut 4 Kat 4.750.000,00₺ 145.000,00 ₺ 06.08.2026 11:00 2.500.00 ₺ 3 Işıktepe 698/165 Ticaret + Konut 4 Kat 7.000.000,00₺ 220.000,00 ₺ 06.08.2026 11:30 2.500.00 ₺

5:İhaleye katılabilmek için aşağıdaki şartlar aranır.

Gerçek Kişiler;

1. Nüfus Cüzdanı (fotokopi)

2. Oda Belgesi, (Gerçek Kişiler İçin Zorunlu Değildir. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır ve aslı ibraz edilmelidir.)

3. İmza beyannamesi, (Aslı ve noter onaylı)

4. Sabıka kaydı (Son 1 ay (30 gün) içerisinde alınmış olmalıdır.) (Aslı)

5. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge (ilan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.) (Aslı)

6. Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Gürgentepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuz) (Aslı)

7. Tebligat için adres beyanı, (Aslı)

8. Vekil var ise vekâletname / vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı (Sabıka kaydı son 1 ay (30 gün) içerisinde almış olmalıdır.) (Aslı veya noter onaylı)

Not: Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

Tüzel kişiler ise;

(Aslı)1. Oda kayıt belgesi, (Tüzel kişiler için zorunludur. İlanın çıkarıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır. (Aslı)

2. İmza sirküleri/İmza beyannamesi (Aslı veya noter onaylı)

3. Sabıka kaydı (Şirketin hakim ortağı/Şirket müdürü ve varsa vekiline ait %50-%50 ortaklık durumunda her iki ortağa ait sabıka belgesi) (Aslı)

4. Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel kişiliğin sermaye ve ortaklık durumunu gösterir en son yayımlanan ticaret sicil gazetesi) (aslı)

5. Tebligat için adres beyanı, (Aslı)

6. Belediyemize son ödeme tarihi geçmiş borcu olmadığına dair onaylı belge (ilan tarihinden sonra alınmış olması gerekmekte olup; idaremiz tarafından standart form verilecektir.) (Aslı)

7. Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair belge (Bankadan alınmış geçici teminat mektubu ya da Gürgentepe Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne nakit yatırıldığına dair makbuz) (Aslı)

8. Vekil var ise vekâletname / vekilin imza beyannamesi ve sabıka kaydı (Sabıka kaydı son 1 ay (30 gün) içerisinde almış olmalıdır.) (Aslı veya noter onaylı)

Not: Nüfus cüzdanı hariç istenen tüm belgelerin aslı veya noter onaylı olması zorunludur.

#ilangovtr Basın no ILN02514028



