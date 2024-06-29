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Güngören Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan ATM yeri Kiraya Verme Ä°ÅŸi Ä°hale Ä°lanÄ± 

GÃ¼ngÃ¶ren Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan ATM yeri Kiraya Verme Ä°ÅŸi Ä°hale Ä°lanÄ±
OluÅŸturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 00:00

 

GÃ¼ngÃ¶ren Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan ATM yeri Kiraya Verme Ä°ÅŸi Ä°hale Ä°lanÄ±Â 

1 -Â  Ä°halenin Konusu

GÃ¼ngÃ¶ren Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, ilÃ§e sÄ±nÄ±rlarÄ± dahilinde 17 adet noktaya konulacak 25 Adet ATM kabin yerlerinin 3 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiralanmasÄ± iÅŸinin 2886 sayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanunuâ€™nun 45. maddesine gÃ¶re AÃ§Ä±k Teklif UsulÃ¼ ile ihale edilmesidir.Â 

2 -Â  Ä°hale ÅŸartnamesi: Emlak ve Ä°stimlÃ¢k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nden satÄ±n alÄ±nabilir. AyrÄ±ca Ã¼cretsiz olarak GÃ¼ven Mahallesi Marmara Caddesi No:38 deki GÃ¼ngÃ¶ren Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Emlak ve Ä°stimlÃ¢k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zden Ã¼cretsiz olarak gÃ¶rÃ¼lebilir. Ä°haleye katÄ±lacak olanlarÄ±n ihale ÅŸartnamesi satÄ±n alma zorunluluÄŸu vardÄ±r. Web Sitesi : www.gungoren.bel.tr

Ä°hale
Tarihi

Ä°hale Saati

Kiraya Verilenin NiteliÄŸi

Â 

Toplam

Adet

Kira SÃ¼resi

Â 

AylÄ±k 1 ATM Yeri Kira Bedeli

Â 

YÄ±llÄ±k Muhammen Bedel

(Kdv HariÃ§)

Â 

3 YÄ±llÄ±k Muhammen Bedel

(Kdv HariÃ§)

Â 

%3 GeÃ§ici Teminat TutarÄ±

11.07.2024

15:00

ATM Yeri

25

3 YÄ±l

4.200,00 TL+KDV

1.260.000,00 TL

3.780.000,00 TL

113.400,00 TL

Â 

3 -ÂÅžartname Bedeli: 2.000,00 TL (Ä°kiBin TÃ¼rk LirasÄ±)

4 -ÂÄ°haleye katÄ±lmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aÅŸaÄŸÄ±daki belgelerle birlikte zarf iÃ§erisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.

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  1. MevzuatÄ± gereÄŸi tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin siciline kayÄ±tlÄ± bulunduÄŸu Ticaret veya Sanayi OdasÄ±ndan, ihale tarihi itibariyle son bir yÄ±l iÃ§erisinde alÄ±nmÄ±ÅŸ tÃ¼zel kiÅŸiliÄŸin sicile kayÄ±tlÄ± olduÄŸuna dair belge (TÃ¼zel KiÅŸiler)
  2. Teklif vermeye yetkili olduÄŸunu gÃ¶steren, ihale tarihi itibariyle son bir yÄ±l iÃ§erisinde dÃ¼zenlenmiÅŸ noter tasdikli imza sirkÃ¼leri (TÃ¼zel KiÅŸiler)
  3. Ä°hale ilan tarihinden itibaren son 5 (beÅŸ) yÄ±l iÃ§erisinde ATM kiralama veya ATM yeri kullanÄ±mÄ± iÅŸinde toplam 3.000.000,00 TL (ÃœÃ§ Milyon TÃ¼rk LirasÄ±) tutarÄ±nda iÅŸ deneyim ve/veya iÅŸ bitirme belgesi/belgeleri sunulacaktÄ±r.
  4. Ortak giriÅŸim olmasÄ± halinde noter tasdikli ortak giriÅŸim beyannamesi
  5. Ä°haleye iÅŸtirak eden kiÅŸi/kiÅŸilerin NÃ¼fus CÃ¼zdanÄ± Fotokopisi
  6. Ä°haleye vekaleten katÄ±lanlar iÃ§in Vekaletname
  7. GeÃ§ici Teminat Mektubu veya GeÃ§ici teminat bedelini Belediyeye yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dair makbuz
  8. Åžartname bedelini Belediyeye yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na dair makbuz

5 -ÂÄ°haleye katÄ±lmak isteyenlerin, yukarÄ±da belirtilen belgelerle birlikte ihale ÅŸartnamesinde belirtildiÄŸi ÅŸekilde hazÄ±rlayacaklarÄ± teklif mektuplarÄ±nÄ± da iÃ§eren zarflarÄ±nÄ± en geÃ§ 10.07.2024 tarihinde saat 17:00â€™a kadar GÃ¼ngÃ¶ren Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (Emlak ve Ä°stimlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne) sÄ±ra numaralÄ± alÄ±ndÄ±lar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alÄ±nmayacaktÄ±r.

6 -ÂÄ°haleye katÄ±lmak isteyenlerin, ihale saatinden Ã¶nce ihale ÅŸartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de ÅŸartnamede belirtilen ÅŸartlar Ã§erÃ§evesinde vermeleri gerekmektedir.

Ä°lan olunur.

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#ilangovtr BasÄ±n noÂ ILN02053736

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