GÃ¼ncelleme Tarihi:
GÃ¼ngÃ¶ren Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan ATM yeri Kiraya Verme Ä°ÅŸi Ä°hale Ä°lanÄ±Â
1 -Â Ä°halenin Konusu
GÃ¼ngÃ¶ren Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan, ilÃ§e sÄ±nÄ±rlarÄ± dahilinde 17 adet noktaya konulacak 25 Adet ATM kabin yerlerinin 3 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiralanmasÄ± iÅŸinin 2886 sayÄ±lÄ± Devlet Ä°hale Kanunuâ€™nun 45. maddesine gÃ¶re AÃ§Ä±k Teklif UsulÃ¼ ile ihale edilmesidir.Â
2 -Â Ä°hale ÅŸartnamesi: Emlak ve Ä°stimlÃ¢k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼â€™nden satÄ±n alÄ±nabilir. AyrÄ±ca Ã¼cretsiz olarak GÃ¼ven Mahallesi Marmara Caddesi No:38 deki GÃ¼ngÃ¶ren Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Emlak ve Ä°stimlÃ¢k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zden Ã¼cretsiz olarak gÃ¶rÃ¼lebilir. Ä°haleye katÄ±lacak olanlarÄ±n ihale ÅŸartnamesi satÄ±n alma zorunluluÄŸu vardÄ±r. Web Sitesi : www.gungoren.bel.tr
Ä°hale
Ä°hale Saati
Kiraya Verilenin NiteliÄŸi
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Toplam
Adet
Kira SÃ¼resi
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AylÄ±k 1 ATM Yeri Kira Bedeli
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YÄ±llÄ±k Muhammen Bedel
(Kdv HariÃ§)
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3 YÄ±llÄ±k Muhammen Bedel
(Kdv HariÃ§)
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%3 GeÃ§ici Teminat TutarÄ±
11.07.2024
15:00
ATM Yeri
25
3 YÄ±l
4.200,00 TL+KDV
1.260.000,00 TL
3.780.000,00 TL
113.400,00 TL
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3 -ÂÅžartname Bedeli: 2.000,00 TL (Ä°kiBin TÃ¼rk LirasÄ±)
4 -ÂÄ°haleye katÄ±lmak isteyen isteklilerin, tekliflerini aÅŸaÄŸÄ±daki belgelerle birlikte zarf iÃ§erisinde ibraz etmeleri gerekmektedir.
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5 -ÂÄ°haleye katÄ±lmak isteyenlerin, yukarÄ±da belirtilen belgelerle birlikte ihale ÅŸartnamesinde belirtildiÄŸi ÅŸekilde hazÄ±rlayacaklarÄ± teklif mektuplarÄ±nÄ± da iÃ§eren zarflarÄ±nÄ± en geÃ§ 10.07.2024 tarihinde saat 17:00â€™a kadar GÃ¼ngÃ¶ren Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (Emlak ve Ä°stimlak MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne) sÄ±ra numaralÄ± alÄ±ndÄ±lar karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilen teklifler ve postadaki gecikmeler dikkate alÄ±nmayacaktÄ±r.
6 -ÂÄ°haleye katÄ±lmak isteyenlerin, ihale saatinden Ã¶nce ihale ÅŸartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de ÅŸartnamede belirtilen ÅŸartlar Ã§erÃ§evesinde vermeleri gerekmektedir.
Ä°lan olunur.
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