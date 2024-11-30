GÜNGÖREN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

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2025 YILI GÜNGÖREN İLÇESİNDE YOLLARDA, TRETUVARLARDA BAKIM-ONARIM VE ALT YAPI ÇALIŞMASI YAPILMASI İŞİ
GÜNGÖREN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2025 Yılı Güngören İlçesinde Yollarda, Tretuvarlarda Bakım-Onarım ve Alt Yapı Çalışması Yapılması İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
|İKN
|:
|2024/1641171
|1-İdarenin
|a) Adı
|:
|GÜNGÖREN BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
|b) Adresi
|:
|GÜVEN MAHALLESİ MARMARA CADDESİ NO:38 34160 GÜNGÖREN/İSTANBUL
|c) Telefon ve faks numarası
|:
|2124495500 - -
|ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası
|:
|https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
|2-İhale konusu yapım işinin
|a) Adı
|:
|2025 Yılı Güngören İlçesinde Yollarda, Tretuvarlarda Bakım-Onarım ve Alt Yapı Çalışması Yapılması İşi
|b) Niteliği, türü ve miktarı
|:
|100 adet iş kalemlerinden oluşan, parke taş yol ve tretuvar, asfalt yol, yağmur suyu kanalı, ızgara yapım-onarım, yeni yol ve tretuvar işlerinden oluşan yapım işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
|c) Yapılacağı/teslim edileceği yer
|:
|İSTANBUL İLÇESİ GÜNGÖREN İLÇESİ
|ç) Süresi/teslim tarihi
|:
|Yer tesliminden itibaren 330 (ÜçyüzOtuz) takvim günüdür.
|d) İşe başlama tarihi
|:
|Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
|3-İhalenin
|a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati
|:
|27.12.2024 - 10:00
|b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)
|:
|Güngören Belediye Başkanlığı İhale Komisyon Odası (kat:-1)
|4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
|4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
|4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
|4.3.1. İş deneyim belgeleri:
|Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
|4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
|4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
|YAPIM İŞLERİNDE BENZER İŞ GRUPLARI TEBLİĞİNDE YER ALAN A / V GRUBU İŞLERDİR.
|4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
|İnşaat Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
#ilangovtr Basın no ILN02131470