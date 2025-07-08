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GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 00:00

İLAN

GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Belediyemize ait olan ve aşağıdaki çizelgede özellikleri belirtilen ekonomik ömrünü tamamlamış ve ihtiyaç fazlası taşıt ve iş makineleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesine göre araçlar ve iş makinaları ayrı ayrı Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

2- İhale ile ilgili şartname bedeli 2500,00-TL olup, ihaleye katılacakların şartname satın almaları zorunludur. İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir.

3- İhaleye katılanlar bu şartnameyi aynen kabul etmiş sayılırlar.

4- İhale 22.07.2025 Salı günü, mesai saatleri içerisinde, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 1 – Gündoğmuş / Antalya adresinde bulunan belediye hizmet binası toplantı salonunda, belediyemiz encümeni tarafından 2886 sayılı yasanın 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

5- Muhammen bedeller ve geçici teminatlar aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibidir.

6- Geçici teminat ve şartname bedelleri isteklilerce ihale saatinden önce belediyemiz veznesine yatırılacaktır. Birden fazla taşıt veya iş makinesi ihalesine katılmak isteyen istekliler, geçici teminat ve şartname bedellerini ihalesine katılacakları her araç için ayrı ayrı yatıracaklardır.

7- İhaleye katılabilmek için;

A) Gerçek Kişilerin:

a) Adres Beyanı veya ikametgah belgesi

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi

c) Gündoğmuş Belediye Başkanlığından alınacak borcu yoktur yazısı

d) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge

e) Şartname satın alındığına ilişkin belge

f) Gerçek kişi adına vekaleten ihaleye katılacakların Noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri

B) Tüzel Kişilerin:

a) Adres Beyanı

b) Gündoğmuş Belediye Başkanlığından alınacak borcu yoktur yazısı

c) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge

d) Şartname satın alındığına ilişkin belge

e) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda kayıt belgesi

f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya noter tasdikli imza sirküleri

g) Tüzel kişi adına vekaleten ihaleye katılacakların Noter tasdikli vekaletname ve imza sirkülerini

İhale saatine kadar idareye vermeleri gerekmektedir.

8- Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

9- Taşıtların ve iş makinelerinin ihalesi aşağıdaki çizelgeye göre sıra ile yapılacaktır.

10- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

11- İhalesi yapılacak taşıt ve iş makineleri belediyemiz araç parkında ücretsiz görülebilir ve belediyemiz personelinden ayrıntılı bilgi alınabilir.

12- Bu ihaleden doğabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde Gündoğmuş mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

13- Taşıt ve iş makinelerinin devrinden ve ihale bedeli üzerinden doğan her türlü vergi (KDV dahil), resim, harç vb giderler ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

14- İhale üzerine kalan kişi tebligat tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde taşıt veya iş makinesi bedelini ve diğer yasal giderleri yatırarak taşıt veya iş makinesini teslim almak zorundadır. Aksi takdirde geçici teminatı irat kaydedilecektir.

15- 2886 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince ilanen duyurulur.

 

Sıra NoCinsiMarkasıModeliPlakasıMuhammen Bedeli (TL)(%3) Geçici Teminatı - TLİhale Saati

1
 		OtobüsOtokar
Sultan Giga
2024		07 BSC 587
6.500.000 TL
195.000 TL		09:30

2
 		OtomobilRenault
Fluence		201107 JU 011200.000 TL6.000 TL10:15

3
 		OtomobilTofaş
Kartal		199207 LA 68640.000 TL1.200 TL11:00

4
 		Damperli
Kamyon		BMC
Fatih		200207 L 7231350.000 TL12.000 TL11:45

5
 		Damperli
Kamyon		BMC
Fatih		200107 L 6035350.000 TL10.500 TL13:30

6
 		Bekoloder
Kepçe		Hidromek2002İş
Makinası		500.000 TL10.500 TL14:15

7
 		Kasasız
Kamyonet		IVECO199407 LV 799200.000 TL6.000 TL15:00

8
 		MinibüsVW T1197407 KA 41730.000 TL900 TL15:45

 

#ilangovtr Basın no ILN02255564