GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İLAN

GÜNDOĞMUŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Belediyemize ait olan ve aşağıdaki çizelgede özellikleri belirtilen ekonomik ömrünü tamamlamış ve ihtiyaç fazlası taşıt ve iş makineleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesine göre araçlar ve iş makinaları ayrı ayrı Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.

2- İhale ile ilgili şartname bedeli 2500,00-TL olup, ihaleye katılacakların şartname satın almaları zorunludur. İhaleye ait şartname mesai saatleri içerisinde Yazı İşleri Müdürlüğü’nde ücretsiz görülebilir.

3- İhaleye katılanlar bu şartnameyi aynen kabul etmiş sayılırlar.

4- İhale 22.07.2025 Salı günü, mesai saatleri içerisinde, Fatih Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi No: 1 – Gündoğmuş / Antalya adresinde bulunan belediye hizmet binası toplantı salonunda, belediyemiz encümeni tarafından 2886 sayılı yasanın 45 inci maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

5- Muhammen bedeller ve geçici teminatlar aşağıdaki çizelgede belirtildiği gibidir.

6- Geçici teminat ve şartname bedelleri isteklilerce ihale saatinden önce belediyemiz veznesine yatırılacaktır. Birden fazla taşıt veya iş makinesi ihalesine katılmak isteyen istekliler, geçici teminat ve şartname bedellerini ihalesine katılacakları her araç için ayrı ayrı yatıracaklardır.

7- İhaleye katılabilmek için;

A) Gerçek Kişilerin:

a) Adres Beyanı veya ikametgah belgesi

b) Nüfus cüzdanı fotokopisi

c) Gündoğmuş Belediye Başkanlığından alınacak borcu yoktur yazısı

d) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge

e) Şartname satın alındığına ilişkin belge

f) Gerçek kişi adına vekaleten ihaleye katılacakların Noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri

B) Tüzel Kişilerin:

a) Adres Beyanı

b) Gündoğmuş Belediye Başkanlığından alınacak borcu yoktur yazısı

c) Geçici teminatın yatırıldığına ilişkin belge

d) Şartname satın alındığına ilişkin belge

e) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda kayıt belgesi

f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi veya noter tasdikli imza sirküleri

g) Tüzel kişi adına vekaleten ihaleye katılacakların Noter tasdikli vekaletname ve imza sirkülerini

İhale saatine kadar idareye vermeleri gerekmektedir.

8- Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

9- Taşıtların ve iş makinelerinin ihalesi aşağıdaki çizelgeye göre sıra ile yapılacaktır.

10- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

11- İhalesi yapılacak taşıt ve iş makineleri belediyemiz araç parkında ücretsiz görülebilir ve belediyemiz personelinden ayrıntılı bilgi alınabilir.

12- Bu ihaleden doğabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde Gündoğmuş mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

13- Taşıt ve iş makinelerinin devrinden ve ihale bedeli üzerinden doğan her türlü vergi (KDV dahil), resim, harç vb giderler ihaleyi alan tarafından ödenecektir.

14- İhale üzerine kalan kişi tebligat tarihinden itibaren 10 (on) gün içinde taşıt veya iş makinesi bedelini ve diğer yasal giderleri yatırarak taşıt veya iş makinesini teslim almak zorundadır. Aksi takdirde geçici teminatı irat kaydedilecektir.

15- 2886 sayılı yasanın 17.maddesi gereğince ilanen duyurulur.

Sıra No Cinsi Markası Modeli Plakası Muhammen Bedeli (TL) (%3) Geçici Teminatı - TL İhale Saati

1

Otobüs Otokar

Sultan Giga

2024 07 BSC 587

6.500.000 TL

195.000 TL 09:30

2

Otomobil Renault

Fluence 2011 07 JU 011 200.000 TL 6.000 TL 10:15

3

Otomobil Tofaş

Kartal 1992 07 LA 686 40.000 TL 1.200 TL 11:00

4

Damperli

Kamyon BMC

Fatih 2002 07 L 7231 350.000 TL 12.000 TL 11:45

5

Damperli

Kamyon BMC

Fatih 2001 07 L 6035 350.000 TL 10.500 TL 13:30

6

Bekoloder

Kepçe Hidromek 2002 İş

Makinası 500.000 TL 10.500 TL 14:15

7

Kasasız

Kamyonet IVECO 1994 07 LV 799 200.000 TL 6.000 TL 15:00

8

Minibüs VW T1 1974 07 KA 417 30.000 TL 900 TL 15:45

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