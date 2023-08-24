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İLAN
GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait olan; Mücavir alan içerisinde bulunan toplamda 17 Adet Arsa/İşyerlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır.
|ADRES / MAHALLE
|BAĞIMSIZ BÖLÜM
|NİTELİK
|BULUNDUĞU KAT
|ALAN (M2)
|MUHAMMEN BEDEL
|GEÇİCİ TEMİNAT (%3)
|İHALE TARİH
|SAAT
|Karaer Mah. / Çarşı Gümüşhane
|12
|İŞYERİ
|1.KAT
|67
|1.675.000,00 TL
|50.250,00 TL
|5.09.2023
|15:05
|Karaer Mah. / Çarşı Gümüşhane
|36
|İŞYERİ
|ZEMİN
|30
|1.335.000,00 TL
|40.050,00 TL
|5.09.2023
|15:10
|Karaer Mah. / Çarşı Gümüşhane
|44
|İŞYERİ
|ZEMİN
|55
|2.337.500,00 TL
|70.125,00 TL
|5.09.2023
|15:15
|Bağlarbaşı Mah. Sanayi Sitesi
|I BLOK 11 Nolu
|İŞYERİ
|GİRİŞ KAT
|70
|1.750.000,00 TL
|52.500,00 TL
|5.09.2023
|15:20
|Bağlarbaşı Mah. Sanayi Sitesi
|I BLOK 12 Nolu
|İŞYERİ
|GİRİŞ KAT
|70
|2.000.000,00 TL
|60.000,00 TL
|5.09.2023
|15:25
|Karaer Mah. / Cami Sokak
|7 Adet B.Bölüm
|DEPO / HAMAM
|ZEMİN
|302,06
|4.228.840,00 TL
|126.865,20 TL
|5.09.2023
|15:30
|ADRES / MAHALLE
|ADA
|PARSEL
|NİTELİK
|ALAN (m²)
|MUHAMMEN BEDEL
|GEÇİCİ TEMİNAT (%3)
|İHALE TARİH
|SAAT
|Hasanbey Mahallesi
|9
|1015
|Arsa
|180,57
|631.995,00 TL
|18.959,85 TL
|5.09.2023
|15:35
|Hasanbey Mahallesi
|711
|13
|Arsa
|371,28
|742.560,00 TL
|22.276,80 TL
|5.09.2023
|15:40
|Hasanbey Mahallesi
|711
|21
|Arsa
|369,96
|739.920,00 TL
|22.197,60 TL
|5.09.2023
|15:45
|Hasanbey Mahallesi
|711
|23
|Arsa
|342,3
|684.600,00 TL
|20.538,00 TL
|5.09.2023
|15:50
|Hasanbey Mahallesi
|711
|24
|Arsa
|121,5
|243.000,00 TL
|7.290,00 TL
|5.09.2023
|15:55
|Hasanbey Mahallesi
|711
|29
|Arsa
|482,67
|965.340,00 TL
|28.960,20 TL
|5.09.2023
|16:00
|Hasanbey Mahallesi
|711
|33
|Arsa
|196,7
|393.400,00 TL
|11.802,00 TL
|5.09.2023
|16:05
|Hasanbey Mahallesi
|9
|542
|Arsa
|274,38
|548.760,00 TL
|16.462,80 TL
|5.09.2023
|16:10
|Karaer Mahallesi
|696
|124
|Arsa
|326,9
|653.800,00 TL
|19.614,00 TL
|5.09.2023
|16:15
|Çamlıca Mahallesi
|111
|20
|Arsa
|295,22
|590.440,00 TL
|17.713,20 TL
|5.09.2023
|16:20
|Karşıyaka Mahallesi
|292
|15
|Arsa
|1384,15
|15.225.650,00 TL
|456.769,50 TL
|5.09.2023
|16:25
1- İhale 05.09.2023 tarihinde Salı günü ilan tablosunda belirtilen saatte Belediyemiz Meclis Salonunda ihale satışına başlanacaktır.
2- İhaleye katılımcılardan istenecek belgeler:
İhaleye katılabilmek için;
Gerçek Kişiler:
a. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
b. T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı örneği/Fotokopisi,
c. Noter tasdikli imza sirküleri,
d. Nüfus müdürlüğünden onaylı adres belgesi,
e. Şartname Bedeli 500,00 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi,
f. Tabloda belirtilen geçici teminat bedelinin Gümüşhane Belediyesi adına alınmış Geçici Teminat Mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka dekontu (her bir iş yeri için ayrı ayrı),
g. Vekâleten ihaleye katılma halinde; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h. Belediye’ye borcu olmadığına dair yazı,
j. İhalede isteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermek (ihalede üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir), (ayrıca yukarıda belirtilen belgeleri ortakların her biri ayrı ayrı sunmak zorundadır.)
Tüzel Kişiler:
a. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
b. Noter tasdikli imza sirküleri,
c. Onaylı adres belgesi,
d. Şartname Bedeli 500,00 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi,
e. Tabloda belirtilen geçici teminat bedelinin Gümüşhane Belediyesi adına alınmış Geçici Teminat Mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka dekontu (her bir iş yeri için ayrı ayrı),
f. Vekâleten ihaleye katılma halinde; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
g. Belediye’ye borcu olmadığına dair yazı,
h. Ticaret sicil gazetesi,
j. İhalede isteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermek (ihalede üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir), (ayrıca yukarıda belirtilen belgeleri ortakların her biri ayrı ayrı sunmak zorundadır.)
2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine uygun olarak hazırladıkları tekliflerini 05.09.2023 Salı günü saat 15.00’e kadar Gümüşhane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edeceklerdir. Faks ve internetle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3- Konu ile ilgi ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü İhale Birim Servisinden temin edilebilir.
4- Son müracaat tarihi 05.09.2023 Salı günü saat 15.00’e kadar olup Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü İhale Birim Servisine yapılacaktır.
İlanen duyurulur.
#ilangovtr Basın no ILN01881082