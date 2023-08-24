×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 00:00

.

İLAN
GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
 

Mülkiyeti Belediyemize ait olan; Mücavir alan içerisinde bulunan toplamda 17 Adet Arsa/İşyerlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır.

ADRES / MAHALLEBAĞIMSIZ BÖLÜMNİTELİKBULUNDUĞU KATALAN (M2)MUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNAT (%3)İHALE TARİHSAAT
Karaer Mah. / Çarşı Gümüşhane12İŞYERİ1.KAT671.675.000,00 TL50.250,00 TL5.09.202315:05
Karaer Mah. / Çarşı Gümüşhane36İŞYERİZEMİN301.335.000,00 TL40.050,00 TL5.09.202315:10
Karaer Mah. / Çarşı Gümüşhane44İŞYERİZEMİN552.337.500,00 TL70.125,00 TL5.09.202315:15
Bağlarbaşı Mah. Sanayi SitesiI BLOK 11 NoluİŞYERİGİRİŞ KAT701.750.000,00 TL52.500,00 TL5.09.202315:20
Bağlarbaşı Mah. Sanayi SitesiI BLOK 12 NoluİŞYERİGİRİŞ KAT702.000.000,00 TL60.000,00 TL5.09.202315:25
Karaer Mah. / Cami Sokak7 Adet B.BölümDEPO / HAMAMZEMİN302,064.228.840,00 TL126.865,20 TL5.09.202315:30
         
ADRES / MAHALLEADAPARSELNİTELİKALAN (m²)MUHAMMEN BEDELGEÇİCİ TEMİNAT (%3)İHALE TARİHSAAT
Hasanbey Mahallesi91015Arsa180,57631.995,00 TL18.959,85 TL5.09.202315:35
Hasanbey Mahallesi71113Arsa371,28742.560,00 TL22.276,80 TL5.09.202315:40
Hasanbey Mahallesi71121Arsa369,96739.920,00 TL22.197,60 TL5.09.202315:45
Hasanbey Mahallesi71123Arsa342,3684.600,00 TL20.538,00 TL5.09.202315:50
Hasanbey Mahallesi71124Arsa121,5243.000,00 TL7.290,00 TL5.09.202315:55
Hasanbey Mahallesi71129Arsa482,67965.340,00 TL28.960,20 TL5.09.202316:00
Hasanbey Mahallesi71133Arsa196,7393.400,00 TL11.802,00 TL5.09.202316:05
Hasanbey Mahallesi9542Arsa274,38548.760,00 TL16.462,80 TL5.09.202316:10
Karaer Mahallesi696124Arsa326,9653.800,00 TL19.614,00 TL5.09.202316:15
Çamlıca Mahallesi11120Arsa295,22590.440,00 TL17.713,20 TL5.09.202316:20
Karşıyaka Mahallesi29215Arsa1384,1515.225.650,00 TL456.769,50 TL5.09.202316:25


1- İhale 05.09.2023 tarihinde Salı günü ilan tablosunda belirtilen saatte Belediyemiz Meclis Salonunda ihale satışına başlanacaktır.
2- İhaleye katılımcılardan istenecek belgeler:
İhaleye katılabilmek için;

Gerçek Kişiler:

a. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

b. T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı örneği/Fotokopisi,

c. Noter tasdikli imza sirküleri,

d. Nüfus müdürlüğünden onaylı adres belgesi,

e. Şartname Bedeli 500,00 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi,

f. Tabloda belirtilen geçici teminat bedelinin Gümüşhane Belediyesi adına alınmış Geçici Teminat Mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka dekontu (her bir iş yeri için ayrı ayrı),

g. Vekâleten ihaleye katılma halinde; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h. Belediye’ye borcu olmadığına dair yazı,

j. İhalede isteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermek (ihalede üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir), (ayrıca yukarıda belirtilen belgeleri ortakların her biri ayrı ayrı sunmak zorundadır.)

Tüzel Kişiler:

a. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

b. Noter tasdikli imza sirküleri,

c. Onaylı adres belgesi,

d. Şartname Bedeli 500,00 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi,

e. Tabloda belirtilen geçici teminat bedelinin Gümüşhane Belediyesi adına alınmış Geçici Teminat Mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka dekontu (her bir iş yeri için ayrı ayrı),

f. Vekâleten ihaleye katılma halinde; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g. Belediye’ye borcu olmadığına dair yazı,

h. Ticaret sicil gazetesi,

j. İhalede isteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermek (ihalede üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir), (ayrıca yukarıda belirtilen belgeleri ortakların her biri ayrı ayrı sunmak zorundadır.)

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine uygun olarak hazırladıkları tekliflerini 05.09.2023 Salı günü saat 15.00’e kadar Gümüşhane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edeceklerdir. Faks ve internetle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3- Konu ile ilgi ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü İhale Birim Servisinden temin edilebilir.
4- Son müracaat tarihi 05.09.2023 Salı günü saat 15.00’e kadar olup Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü İhale Birim Servisine yapılacaktır.

İlanen duyurulur.
 

#ilangovtr Basın no ILN01881082

Haberle ilgili daha fazlası:
#ILN01881082#İlangovtr