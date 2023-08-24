İLAN

GÜMÜŞHANE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN



Mülkiyeti Belediyemize ait olan; Mücavir alan içerisinde bulunan toplamda 17 Adet Arsa/İşyerlerinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince yapılacak “Açık Teklif Usulü” ihale ile satılacaktır.

ADRES / MAHALLE BAĞIMSIZ BÖLÜM NİTELİK BULUNDUĞU KAT ALAN (M2) MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT (%3) İHALE TARİH SAAT Karaer Mah. / Çarşı Gümüşhane 12 İŞYERİ 1.KAT 67 1.675.000,00 TL 50.250,00 TL 5.09.2023 15:05 Karaer Mah. / Çarşı Gümüşhane 36 İŞYERİ ZEMİN 30 1.335.000,00 TL 40.050,00 TL 5.09.2023 15:10 Karaer Mah. / Çarşı Gümüşhane 44 İŞYERİ ZEMİN 55 2.337.500,00 TL 70.125,00 TL 5.09.2023 15:15 Bağlarbaşı Mah. Sanayi Sitesi I BLOK 11 Nolu İŞYERİ GİRİŞ KAT 70 1.750.000,00 TL 52.500,00 TL 5.09.2023 15:20 Bağlarbaşı Mah. Sanayi Sitesi I BLOK 12 Nolu İŞYERİ GİRİŞ KAT 70 2.000.000,00 TL 60.000,00 TL 5.09.2023 15:25 Karaer Mah. / Cami Sokak 7 Adet B.Bölüm DEPO / HAMAM ZEMİN 302,06 4.228.840,00 TL 126.865,20 TL 5.09.2023 15:30 ADRES / MAHALLE ADA PARSEL NİTELİK ALAN (m²) MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT (%3) İHALE TARİH SAAT Hasanbey Mahallesi 9 1015 Arsa 180,57 631.995,00 TL 18.959,85 TL 5.09.2023 15:35 Hasanbey Mahallesi 711 13 Arsa 371,28 742.560,00 TL 22.276,80 TL 5.09.2023 15:40 Hasanbey Mahallesi 711 21 Arsa 369,96 739.920,00 TL 22.197,60 TL 5.09.2023 15:45 Hasanbey Mahallesi 711 23 Arsa 342,3 684.600,00 TL 20.538,00 TL 5.09.2023 15:50 Hasanbey Mahallesi 711 24 Arsa 121,5 243.000,00 TL 7.290,00 TL 5.09.2023 15:55 Hasanbey Mahallesi 711 29 Arsa 482,67 965.340,00 TL 28.960,20 TL 5.09.2023 16:00 Hasanbey Mahallesi 711 33 Arsa 196,7 393.400,00 TL 11.802,00 TL 5.09.2023 16:05 Hasanbey Mahallesi 9 542 Arsa 274,38 548.760,00 TL 16.462,80 TL 5.09.2023 16:10 Karaer Mahallesi 696 124 Arsa 326,9 653.800,00 TL 19.614,00 TL 5.09.2023 16:15 Çamlıca Mahallesi 111 20 Arsa 295,22 590.440,00 TL 17.713,20 TL 5.09.2023 16:20 Karşıyaka Mahallesi 292 15 Arsa 1384,15 15.225.650,00 TL 456.769,50 TL 5.09.2023 16:25



1- İhale 05.09.2023 tarihinde Salı günü ilan tablosunda belirtilen saatte Belediyemiz Meclis Salonunda ihale satışına başlanacaktır.

2- İhaleye katılımcılardan istenecek belgeler:

İhaleye katılabilmek için;



Gerçek Kişiler:

a. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

b. T.C. kimlik numaralı Nüfus Cüzdanı örneği/Fotokopisi,

c. Noter tasdikli imza sirküleri,

d. Nüfus müdürlüğünden onaylı adres belgesi,

e. Şartname Bedeli 500,00 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi,

f. Tabloda belirtilen geçici teminat bedelinin Gümüşhane Belediyesi adına alınmış Geçici Teminat Mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka dekontu (her bir iş yeri için ayrı ayrı),

g. Vekâleten ihaleye katılma halinde; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

h. Belediye’ye borcu olmadığına dair yazı,

j. İhalede isteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermek (ihalede üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir), (ayrıca yukarıda belirtilen belgeleri ortakların her biri ayrı ayrı sunmak zorundadır.)

Tüzel Kişiler:

a. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

b. Noter tasdikli imza sirküleri,

c. Onaylı adres belgesi,

d. Şartname Bedeli 500,00 TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi,

e. Tabloda belirtilen geçici teminat bedelinin Gümüşhane Belediyesi adına alınmış Geçici Teminat Mektubu veya nakit olarak yatırıldığına dair banka dekontu (her bir iş yeri için ayrı ayrı),

f. Vekâleten ihaleye katılma halinde; istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

g. Belediye’ye borcu olmadığına dair yazı,

h. Ticaret sicil gazetesi,

j. İhalede isteklilerin ortak girişim olması halinde ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi vermek (ihalede üzerinde kalan istekli tarafından noter tasdikli ortaklık sözleşmesi ayrıca verilir), (ayrıca yukarıda belirtilen belgeleri ortakların her biri ayrı ayrı sunmak zorundadır.)

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.Maddesine uygun olarak hazırladıkları tekliflerini 05.09.2023 Salı günü saat 15.00’e kadar Gümüşhane Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İhale Birimine teslim edeceklerdir. Faks ve internetle yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.

3- Konu ile ilgi ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü İhale Birim Servisinden temin edilebilir.

4- Son müracaat tarihi 05.09.2023 Salı günü saat 15.00’e kadar olup Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü İhale Birim Servisine yapılacaktır.



İlanen duyurulur.



#ilangovtr Basın no ILN01881082