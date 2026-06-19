×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERResmi İlanlar Haberleri

Güncelleme Tarihi:

GÜMÜŞHANE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

GÜMÜŞHANE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2026 00:00

T.C.
GÜMÜŞHANE
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İ L A N M E T N İ

Davacı TEİAŞ- Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğü tarafından davalılar aleyhine mahkememize açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescilidavaları nedeniyle;

1-Aşağıda yer, mevkii, pafta, ada, parsel numarası, vasfı, yüzölçümü, maliki yazılı bulunan taşınmazlar davacı Enerji piyasası Düzenleme Kurumu tarafından kamulaştırılacaktır. Bu nedenle;

2-Taraflara çıkartılan meşruhatlı davetiyenin tebliğinden, kendilerine tebligat yapılamayanlara ise tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda ise maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği,

3-Açılacak davalarda husumetin TEİAŞ- Türkiye Elektrik İletim A.Ş Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

4-30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirdekamulaştırmaişlemleri kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilenkamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

5-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Gümüşhane Şubesine yatırılacağı,

6-Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delilleri, tebliğ tarihinden itibaren on gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri gerektiği,

7-İş bu ilanın kendilerine tebligat yapılamayanlara Kamulaştırma Kanunu'nun 14.maddesi gereğince tebliğ niteliğinde olduğu,

Hususları 4650 Sayılı Yasa ile değişik 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince ilanen tebliğ olunur.08/06/2026

KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZ BİLGİLERİ

DOSYA NOİL / İLÇEMAHALLE / KÖYÜADA/ PARSELNİTELİK/YÜZÖLÇÜMMALİK/LERİ
2025/470 EsasGümüşhane
Merkez		Tekke Köyü
Devrent Mevki		242 / 25Tarla
1.511,96 m2		Ahmet SOYDAŞ-İbrahim SOYDAŞ (Mustafa Sıtkı oğulları)
Şehrettin ÖZTÜRK-Şehri DEMİRCİ-Hatice DAĞDEVİREN(Mustafa Sıtkı kızları)
Hasan SOYDAŞ-Hüseyin SOYDAŞ-Lütfi SOYDAŞ (İsmail Oğulları)
Perihan SOYDAŞ-Sefer Kızı
Yücel SOYDAŞ-İsmet SOYDAŞ-Kemal SOYDAŞ (Hamza Oğulları)
Mahinur BİÇER-Hamza Kızı

 

#ilangovtr Basın no ILN02492084

 