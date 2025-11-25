GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ORTA ANADOLU GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ







MUCİZE MULTİ SPREY

MÜMTAZ HALI YIKAMA-MUHİTTİN ŞAHİN

TESPİT EDİLEN UYGUNSUZLUK

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni Ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik kapsamında test edildiğinde Apeo Ve Ap Tayini Limit Değerlerin Üzerinde olduğu tespit edilmiştir.

RİSK

Kimyasal

UYGULANAN YAPTIRIM

7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu’nun 7nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine aykırı şekilde piyasaya arz edildiğinden Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü’nün 22.09.2025 tarihli ve 113723502 sayılı İdari Yaptırım Kararı uyarınca;

Ürünün piyasada bulunmasının önlenmesi

Ürüne ilişkin duyuru yapılması

Düzeltici önlem planının sunulması

İdari para cezası

uygulanmasına karar verilmiştir.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi Adresi ve Bildirim No:ticaret.gov.tr - 2025100001

TÜKETİCİLER TARAFINDAN YAPILMASI GEREKENLER

Bu önlemler kapsamında, 7223 sayılı Kanun’un 19’uncu maddesi gereğince;

Ürünün geri çağrılmasına yol açan sorunun giderilmesi Ürünün teslim tarihindeki perakende satış değerinin ödenmesi Ürünün, teknik düzenlemesine uygun, güvenli ve eş değer bir ürünle değiştirilmesi seçenekleri

arasından en az biri firma tarafından sağlanacaktır.

Nihai kullanıcıların masrafı firma tarafından karşılanmak üzere ürünü aşağıda iletişim bilgilerine yer verilen adrese ulaştırmaları gerekmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Firma Ünvanı : MÜMTAZ HALI YIKAMA-MUHİTTİN ŞAHİN

MÜMTAZ HALI YIKAMA-MUHİTTİN ŞAHİN Firma Adresi : Tepebaşı Mah. Foça Sk. No:70/A-B Keçiören/ANKARA

#ilangovtr Basın no ILN02341645