GÜLNAR SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

GÜLNAR

(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/4 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/4 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Gülnar İlçe, ÖRTÜLÜ Mahalle/Köy, taşınardı mevkii Mevkii, 110 Ada, 21 Parsel, Taşınmazın vasfı tarladır. Parselin üzerinde az bir kasmı taşlık çalılık yapıda bir kısmı üzerinde zirai muhdesat bulunmayan boş tarla, geneli üzerinde zeytin ağaçlarının dikimi ile tesis edilmiş kapama zeytin bahçesidir.Taşınmaz mahalle yerleşim sahası dışındadır.Taşınmazın kadastrol yol cephesi yoktur. Taşınmaza ulaşım tarla içi yoldan sağlanmaktadır.

Adresi : Mersin İli Gülnar İlçesi Örtülü Mah. TaşınardıMevkii Gülnar / MERSİN

Yüzölçümü : 44.522,66 m2

Arsa Payı : tam

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı HAYIR

Kıymeti : 5.619.809,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 13:43

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 13:43 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2026 - 13:43

Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2026 - 13:43

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Gülnar İlçe, ÖRTÜLÜ Mahalle/Köy, beliçanız mevkii Mevkii, 102 Ada, 40 Parsel, Taşınmazın vasfı tarladır. Taşınmaz üzerinde az bir kısmında muhtelif meyve ağaçları bulunan, geneli üzerinde zeytin ağaçlarının dikimi ile tesis edilmiş kapama zeytin bağçesidir.Taşınmaz mahalle yerleşim sahası dışındadır. Parselin güneyinde yol batısında Mut yolu diğer hudutlarında tapulu taşınmaz bulunmaktadır.

Adresi : Mersin İli Gülnar İlçesi Örtülü Mah. Beliçanız Mevkii Gülnar / MERSİN

Yüzölçümü : 99.007,77 m2

Arsa Payı : tam

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı HAYIR

Kıymeti : 12.026.308,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: TAPU KAYDINDAKİ GİBİDİR.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/01/2026 - 14:46

Bitiş Tarih ve Saati : 14/01/2026 - 14:46 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 09/02/2026 - 14:46

Bitiş Tarih ve Saati : 16/02/2026 - 14:46

27/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

