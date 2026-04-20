T.C.

GÖRELE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 10. MADDESİ GEREĞİNCE

İLAN TUTANAĞIDIR

Mahkememizce verilen tensip ara kararı gereğince, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile Değişik 10.maddesine göre, Giresun ili, Görele ilçesinde bulunan ve aşağıda dosya numarası, köyü, ada, parsel, yüzölçümü ve malik bilgileri verilen taşınmazların davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından, Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan kısmın davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ adına tapuya tesciline karar verilmesi istemi ile aşağıda esas numaraları belirtilen davaların açıldığı, mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 Sayılı Kanun gereğince saptanmasını müteakip bedelin hak sahipleri adına mahkemece belirlenen Görele Ziraat Bankası Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ adına tesciline karar verileceği, duruşmanın 09/06/2026 günü saat 09:00'dan itibaren mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN olunur. KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLARA İLİŞKİN BİLGİLER

1- 2026/357 Esas; Dava konusu Görele ilçesi, Bayazıt Köyü 114 ada 81 parsel sayılı taşınmazın 7.72 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Muzaffer Bayraktar olduğu,

2- 2026/358 Esas; Dava konusu Görele ilçesi, Bayazıt Köyü 114 ada 67 parsel sayılı taşınmazın 16.66 m2'lik kısmında irtifak hakkı, 153 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 73.08 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Avni Kargün olduğu,

3- 2026/359 Esas; Dava konusu Görele ilçesi, Bayazıt Köyü 153 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 4.39 m2'lik kısmında Mülkiyet ve 368.59 m2'lik kısmında irtifak hakkı, 151 ada 3 parsel sayılı taşınmazda 59.91 m2'lik irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Ali Rıza Yaylalı, Kadın Yaylalı, Gülüşan Yaylalı, Fatma Yaylalı, Nokta Yaylalı, İpek Yaylalı ve müşterekleri olduğu,

4- 2026/360 Esas; Dava konusu Görele ilçesi, Bayazıt Köyü 144 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 0.03sm2'lik mülkiyet ve 66.76 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Sebahattin Cin, Fatma Can, Eray Top ve Koray Top olduğu,

5- 2026/361 Esas; Dava konusu Görele ilçesi, Bayazıt Köyü 144 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 130.70 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Gülüzar Top, Halil Top, Zekiye Top, Gençağa Top, Hüseyin Top ve Necla Türe olduğu,

6- 2026/362 Esas; Dava konusu Görele ilçesi, Bayazıt Köyü 144 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 36.30 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Mehmet Koç ve Yusuf Koç olduğu,

7- 2026/363 Esas; Dava konusu Görele ilçesi, Bayazıt Köyü 123 ada 16 parsel sayılı taşınmazın 49.74 m2'lik kısmında irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Musa İmancı olduğu,

