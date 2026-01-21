GÖRELE 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 10. MADDESİ GEREĞİNCE

İLAN TUTANAĞIDIR

Mahkememizce verilen tensip ara kararı gereğince, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile Değişik 10.maddesine göre, Giresun ili, Eynesil ilçesinde bulunan ve aşağıda köy, ada, parsel, yüzölçümü ve malik bilgileri verilen taşınmazların davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından, Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan kısmın davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ adına tapuya tesciline karar verilmesi istemi ile aşağıda esas numaraları belirtilen davaların açıldığı, mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 Sayılı Kanun gereğince saptanmasını müteakip bedelin hak sahipleri adına mahkemece belirlenen Görele Ziraat Bankası Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ adına tesciline karar verileceği, 2026/248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268 ve 269 Esas sayılı dosyaların duruşmalarının 10/03/2026 günü saat 13:30'dan itibaren mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN olunur.

KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLARA İLİŞKİNBİLGİLER

1-2026/248 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 149 ada 101 parsel parsel sayılı taşınmazın 281.77 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 0.00 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı, 167 ada 42 parsel sayılı taşınmazın 500.43 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 29.68 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz maliklerinin Fatma Emecen, Sezgin Emecen, Selahattin Emecen, Meryem Keskin, Ömer Emecen, Vesile Emecen ve Meryem Emecen olduğu,

2-2026/249 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 152 ada 58 parsel sayılı taşınmazın 116.08 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 43.37 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı, 152 ada 59 parsel sayılı taşınmazın 120.26 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 48.50 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Fatih Yamak olduğu,

3-2026/250 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 153 ada 19 parsel sayılı taşınmazın 208.51 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 78.08 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı, 157 ada 24 parsel sayılı taşınmazın 197.44 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 67.76 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Mehmet Özgür olduğu,

4-2026/251 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 157 ada 11 parsel sayılı taşınmazın 307.72 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 127.40 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı, 158 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 610.03 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 220.62 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Sultan Kuşdil, Belgin Torçuk, Emine Pampal, Gülüzar Kuşdil, Aslı Torçuk, Aysel Kuşdil, Bura Kuşdil, Hacı Ömer Kuşdil, Hava Ocak, Havva Adıyaman, Minevver Şahin, Neslihan Acar, Nurten Kuşdil olduğu,

5-2026/252 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 149 ada 89 parsel sayılı taşınmazın 148.02 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 109.54 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikininAhmet Ethem Kavuk olduğu,

6-2026/253 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 152 ada 55 parsel sayılı taşınmazın 216.53 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 111.40 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikininHalil Çoban olduğu,

7-2026/254 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 152 ada 56 parsel sayılı taşınmazın 264.30 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 90.70 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Ali Palak, Arzu Bilge, Avni Çoban, Avni Palak, Aynur Çoban, Ayşegül Demirci, Azmi Çoban, Bahar Taş, Bahriye Pamuk, Burcu Bodur, Burhan Çobanoğlu, Canan Palak, Çiğdem Cebeci, Deva Kudu Tanyel, Emine Bodur, Emine Çoban, Emrah Bodur, Enver Çoban, Esma Bodur, Esma Çoban, Ezin Çoban, Firdes Baştürk, Füsun Demirel, Gonca Kalkan, Gül Yankı, Güller Küçük, Hanife Çobanoğlu, Hanife Karaca, Hanife Öztaş, Hatice Palak, İbrahim Çoban, İhsan Çoban, İlhan Çobanoğlu, Köksal Kudu, Mehmet Çoban, Muhammet Çoban, Mustafa Çoban, Münevver Kemal, Müzeher Kemal, Neslişah Bodur, Neşe Cansız, Perihan Palak, Serkan Palak, Sevil Çobanoğlu, Suna Aydın, Şükran Taşıtçı, Ünsal Kudu, Yüksel Çoban olduğu,

8-2026/255 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 152 ada 57 parsel sayılı taşınmazın 309.74 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 115.65 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Mürsel Yamak olduğu,

9-2026/256 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 152 ada 60 parsel sayılı taşınmazın 72.49 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 28.33 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Arife Güzel, Ayten Çekiç, Fatma Gönen, Serap Yılmaz, Tamer Keleş olduğu,

10-2026/257 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 152 ada 61 parsel sayılı taşınmazın 55.47 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 22.27 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Ahmet Şeker, Ercüment Keleş, Filiz Keleş, Hakan Keleş, Hanife Gül, Hatice Keleş, Mehmet Keleş, Mehmet Şeker, Mustafa Keleş, Reyhan Karaman olduğu,

11-2026/258 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 149 ada 95 parsel sayılı taşınmazın 236.10 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 256.20 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Yaşar Kavuk olduğu,

12-2026/259 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 149 ada 96 parsel sayılı taşınmazın 512.01 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 202.28 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Gülsen Torçuk, Tarık Torcuk ve Tayfun Torçuk olduğu,

13-2026/260 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 149 ada 102 parsel sayılı taşınmazın 283.99 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 13,59 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Ayşe Çelikçi, Burhan Çelikçi, Deniz Karakoç, Erhan Çelikçi, Hanife Küçüktemel, İbrahim Çelikçi, Kemal Çelikçi, Kemal Çelikçi, Kerem Çelikçi, Lale Çelikçi, Murat Çelikçi, Mustafa Çelikçi, Mustafa Küçüktemel, Neriman Ergençay, Nesrin Ceyhan, Nilgün Bıyık, Osman Küçüktemel, Songül Kipritçi, Şükriye Çelikçi, Yasemin Karakoç, Yunus Çelikçi, Zeynep Çelikçi olduğu,

14-2026/261 Esas;Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 149 ada 136 parsel sayılı taşınmazın 11.67 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 30.32 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Yeşim Çınar olduğu,

15-2026/262 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 149 ada 138 parsel sayılı taşınmazın 532.45 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 206.20 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Selma Kuşdil, Ayşe Kuşdil, Mustafa Kuşdil ve Figen Keleş olduğu,

16-2026/263 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 167 ada 224 parsel sayılı taşınmazın 211.25 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 72.22 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Nevin Keleş olduğu,

17-2026/264 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 167 ada 107 parsel sayılı taşınmazın 691.23 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 293.20 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Besim Torçuk olduğu,

18-2026/265 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 167 ada 116 parsel sayılı taşınmazın 380.92 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 133.49 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Ahmet Samet Öskan olduğu,

19-2026/266 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 167 ada 117 parsel sayılı taşınmazın 23.27 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 0,00 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Gökmen Torçuk olduğu,

20-2026/267 Esas;Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 167 ada 223 parsel sayılı taşınmazın 324.85 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 111.06 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Binnaz Özgür olduğu,

21-2026/268 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 167 ada 108 parsel sayılı taşınmazın 12.82 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 0.00 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Köksal Torçuk ve Enis Torçuk olduğu,

22-2026/269 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Aralık Köyü 167 ada 115 parsel sayılı taşınmazın 157,98 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 34.64 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Ayşe Bebek, Ergin Emecen, Fatma Emecen olduğu,

