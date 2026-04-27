GÖRELE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. GÖRELE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA KANUNUNUN 10. MADDESİ GEREĞİNCE
İLAN TUTANAĞIDIR
Mahkememizce verilen tensip ara kararı gereğince, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 4650 S.K. ile Değişik 10.maddesine göre, Giresun ili, Eynesil ve Görele ilçelerinde bulunan ve aşağıda köy, ada, parsel, yüzölçümü ve malik bilgileri verilen taşınmazların davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ tarafından kamulaştırılmasına karar verildiği, kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenen bedeli aşmamak kaydıyla pazarlıkla satın alınması için anlaşma sağlanamadığından, Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Kamulaştırılan kısmın davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ adına tapuya tesciline karar verilmesi istemi ile aşağıda esas numaraları belirtilen davaların açıldığı, mahkememizce yapılacak yargılama sonunda kamulaştırılan taşınmazın belirlenecek kamulaştırma bedelinin 4650 Sayılı Kanun gereğince saptanmasını müteakip bedelin hak sahipleri adına mahkemece belirlenen Görele Ziraat Bankası Şubesine yatırılmasına ve bedelin yatırılması üzerine de taşınmazın davacı BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ adına tesciline karar verileceği, duruşmanın 2026/128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 166, 178, 168, 171, 173, 174, 175, 163, 176, 170, 169, 165, 167, 138, 139, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 179, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 206, 197, 200 Esas sayılı dosyalar yönünden 05/05/2026 günü saat 09:00'den itibaren, 2026/140, 143, 162, 164, 172, 177, 184, 198, 199, 201, 202, 203, 204, 205 Esas sayılı dosyalar yönünden 17/09/2026 günü saat 09:30'dan itibaren mahkememiz duruşma salonunda yapılacağı hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca İLAN olunur. 13/04/2026
KAMULAŞTIRILACAK TAŞINMAZLARA İLİŞKİN BİLGİLER
1-2026/128 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Kekiktepe Köyü 101 ada 53 parsel sayılı taşınmazın 540,16 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 200,84 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı, Giresun ili Eynesil ilçesi Kekiktepe Köyü 101 ada 70 parsel sayılı taşınmazın 863,25 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 312,41 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Mustafa Bebek (müteveffa) olduğu,
2-2026/129 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Kekiktepe Köyü 101 ada 59 parsel sayılı taşınmazın 448,56 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 192,86 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Fikriye Bebek, Hatice Arslan, Nurgül Bıyık, Emin Bebek, Arzu Memiş, Fikriye Günaydın, Sezai Bebek, Hasan Bebek, Yılmaz Bebek, Mehmet Bebek, Nilgün Arslan, Hanife Bebek, Fatma Bebek olduğu,
3-2026/130 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Kekiktepe Köyü 101 ada 67 parsel sayılı taşınmazın 835,51 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 303,28 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Şazimen Kipritçi, Gülcan Bebek, Yaşar Bebek, Müjgen Durmuş, Niyazi Bebek, Rasime Ege, Saniye Altun, Aynur Tığlıoğlu, Saime Bebek, Fatma Aksoy, Kadem Bebek, Turgut Bebek olduğu,
4-2026/131 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Kekiktepe Köyü 101 ada 99 parsel sayılı taşınmazın 107,67 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 59,36 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı, Giresun ili Eynesil ilçesi Kekiktepe Köyü 110 ada 38 parsel sayılı taşınmazın 312,31 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 89,94 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Harbiye Kandemir, Suat Kandemir, Hakan Kandemir (müteveffa), Gökhan Kandemir, Sevinç Kartol olduğu,
5-2026/132 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Kekiktepe Köyü 101 ada 100 parsel sayılı taşınmazın 27,91 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Hasan Basri Bebek, Namık Kemal Bebek, Cevriye Bebek, Erbay Bebek olduğu,
6-2026/133 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Kekiktepe Köyü 101 ada 156 parsel sayılı taşınmazın 514,58 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 184,63 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı, kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Zeki Tokaç, Ali Tokaç, İbrahim Tokaç olduğu,
7-2026/134 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Kekiktepe Köyü 104 ada 44 parsel sayılı taşınmazın 501,07 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 187,61 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Salih Zeki Önder, Yasemin Önder, Kemal Barış Önder, Nurten Önder, Mehmet Önder, Şükran Önder olduğu,
8-2026/135 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Kekiktepe Köyü 104 ada 45 parsel sayılı taşınmazın 237,91 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 173,37 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Halil Albar olduğu,
9-2026/136 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Kekiktepe Köyü 104 ada 87 parsel sayılı taşınmazın 215,96 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Hasan Hüseyin Albar olduğu,
10-2026/137 Esas; Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Kekiktepe Köyü 106 ada 59 parsel sayılı taşınmazın 382,48 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 142,6 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Cevahir Gürsoy, Sevgi Gürler, Hakkı İliksiz, Nafiye Karakaş olduğu,
11-2026/138 Esas; Dava konusu Giresun ili, Eynesil ilçesi, Tamyanı Mahallesi 265 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 352,58 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 146,09 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı, Giresun ili, Eynesil ilçesi, Tamyanı Mahallesi 273 ada 14 parsel sayılı taşınmazın 305,06 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 89,78 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Gülnaz Çalışkan (müteveffa) olduğu,
12-2026/139 Esas; Dava konusu Giresun ili, Eynesil ilçesi, Tamyanı Mahallesi 265 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 134,72 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 24,72 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Yasin Çalışkan olduğu,
13-2026/140 Esas; Dava konusu Giresun ili, Eynesil ilçesi, Tamyanı Mahallesi 265 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 226,86 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 102,27 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Dursun Çalışkan olduğu,
14-2026/141 Esas; Dava konusu Giresun ili, Eynesil ilçesi, Tamyanı Mahallesi 265 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 226,86 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 102,27 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Dursun Çalışkan olduğu,
15-2026/142 Esas; Dava konusu Giresun ili, Eynesil ilçesi, Tamyanı Mahallesi 265 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 101,44 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 33,71 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Hatice Gencer olduğu,
16-2026/143 Esas;Dava konusu Giresun ili, Eynesil ilçesi, Tamyanı Mahallesi 265 ada 9 parsel sayılı taşınmazın 85,15 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 27,68 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Ayşe Tevlek (Müteveffa), Saadet Tevlek, Nazlı Emine Tevlek, Mürteze Tevlek, Remzi Tevlek (Müteveffa), Cemal Tevlek, Saniye Tevlek, Remziye Baş, Serap Tevlek (Müteveffa) olduğu,
17-2026/144 Esas;Dava konusu Giresun ili, Eynesil ilçesi, Tamyanı Mahallesi 265 ada 10 parsel sayılı taşınmazın 158,79 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 59,65 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Kemal Tevlek (müteveffa) olduğu,
18-2026/145 Esas;Dava konusu Giresun ili, Eynesil ilçesi, Tamyanı Mahallesi 273 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 167,86 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 57,99 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı, Giresun ili, Eynesil ilçesi, Tamyanı Mahallesi 273 ada 12 parsel sayılı taşınmazın 428,05 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 199,06 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Ramazan Çalışkan olduğu,
19-2026/146 Esas; Dava konusu Giresun ili, Eynesil ilçesi, Tamyanı Mahallesi 273 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 366,51 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 153,59 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Mine Bodur olduğu,
20-2026/147 Esas;Dava konusu Giresun ili, Eynesil ilçesi, Tamyanı Mahallesi 273 ada 11 parsel sayılı taşınmazın 307,34 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 85,84 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Yaşar Çalışkan olduğu,
21-2026/148 Esas;Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Kekiktepe Köyü 106 ada 60 parsel sayılı taşınmazın 413,85 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 162,43 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Zeliha Tokaç olduğu,
22-2026/149 Esas;Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Kekiktepe Köyü 106 ada 61 parsel sayılı taşınmazın 149,59 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 56,75 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Emine İliksiz (müteveffa) olduğu,
23-2026/150 Esas;Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Kekiktepe Köyü 106 ada 63 parsel sayılı taşınmazın 16,92 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Zühre İliksiz, Nusret Albar, Refika Yıldız, Aykut Albar, Hasan Albar, Soner Albar. İbrahim Albar olduğu,
24-2026/151 Esas;Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Kekiktepe Köyü 106 ada 67 parsel sayılı taşınmazın 380,2 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 143,9 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Taner Bebek olduğu,
25-2026/152 Esas;Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Kekiktepe Köyü 106 ada 68 parsel sayılı taşınmazın 33,03 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Özkan Savaş olduğu,
26-2026/153 Esas;Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Kekiktepe Köyü 108 ada 20 parsel sayılı taşınmazın 221,83 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 141,15 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Kerim Gödek olduğu,
27-2026/154 Esas;Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Kekiktepe Köyü 108 ada 21 parsel sayılı taşınmazın 107,48 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 67,91 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Makbule Karakaya olduğu,
28-2026/155 Esas;Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Kekiktepe Köyü 108 ada 22 parsel sayılı taşınmazın 57,84 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Sakine Kipritçi (müteveffa) olduğu,
29-2026/156 Esas;Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Kekiktepe Köyü 108 ada 26 parsel sayılı taşınmazın 385,72 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 158,54 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı, Giresun ili Eynesil ilçesi Kekiktepe Köyü 108 ada 44 parsel sayılı taşınmazın 43,21 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 36,59 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Hayriye Albar (Aydın) olduğu,
30-2026/157 Esas;Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Kekiktepe Köyü 108 ada 27 parsel sayılı taşınmazın 51,88 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, Giresun ili Eynesil ilçesi Kekiktepe Köyü 108 ada 28 parsel sayılı taşınmazın 58,87 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Mahbube Gödek (müteveffa) olduğu,
31-2026/158 Esas;Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Kekiktepe Köyü 108 ada 35 parsel sayılı taşınmazın 142,98 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 2,77 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Ali Albar olduğu,
32-2026/159 Esas;Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Kekiktepe Köyü 108 ada 36 parsel sayılı taşınmazın 428,99 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 152,93 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Halil Albar olduğu,
33-2026/160 Esas;Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Kekiktepe Köyü 110 ada 36 parsel sayılı taşınmazın 121,96 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 70,55 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Hasan Basri Bebek, Namık Kemal Bebek, Cevriye Bebek, Erbay Bebek olduğu,
34-2026/161 Esas;Dava konusu Giresun ili Eynesil ilçesi Kekiktepe Köyü 110 ada 39 parsel sayılı taşınmazın 989,63 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 373,57 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Fisun Him, Cumhur Hebip, Cem Hebip, Cevdet Hebip, Münevver Yılmaz, Zernişan Hebip (müteveffa), Ersin Albar, Şakir Albar, Ali Şükrü Albar, Sezgin Albar, Uğur Albar, Mustafa Albar, Timur Albar, Hasan Hüseyin Albar, Rüstem Albar olduğu,
35-2026/162 Esas;Dava konusu Giresun ili, Eynesil ilçesi, Yakuplu Mahallesi 128 ada 39 parsel sayılı taşınmazın 434,29 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 161,35 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı, Giresun ili, Eynesil ilçesi, Yakuplu Mahallesi 150 ada 19 parsel sayılı taşınmazın 221,84 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 81,47 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı, Giresun ili, Eynesil ilçesi, Yakuplu Mahallesi 150 ada 23 parsel sayılı taşınmazın 419,79 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 147,94 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Mustafa Küçüker (müteveffa) olduğu,
36-2026/163 Esas;Dava konusu Giresun ili, Eynesil ilçesi, Yakuplu Mahallesi 150 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 318,45 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 112,92 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Nesrin Özgür, Neşe Dikici, Nevin Dikici olduğu,
37-2026/164 Esas;Dava konusu Giresun ili, Eynesil ilçesi, Yakuplu Mahallesi 150 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 83,85 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 36 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Rahime Dikici, Cevdet Dikici, Nail Dikici, Akgün Dikici olduğu,
38-2026/165 Esas;Dava konusu Giresun ili, Eynesil ilçesi, Yakuplu Mahallesi 150 ada 9 parsel sayılı taşınmazın 7,3 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 65,2 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Özcan Dikici olduğu,
39-2026/166 Esas; Dava konusu Giresun ili, Eynesil ilçesi, Yakuplu Mahallesi 150 ada 18 parsel sayılı taşınmazın 72,62 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 64,74 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Avni Küçüker olduğu,
40-2026/167 Esas;Dava konusu Giresun ili, Eynesil ilçesi, Yakuplu Mahallesi 151 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 225,58 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 2,96 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Kamil Küçüker olduğu,
41-2026/168 Esas;Dava konusu Giresun ili, Eynesil ilçesi, Yakuplu Mahallesi 154 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 4,38 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 14,86 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Şendoğan Yılıkyılmaz olduğu,
42-2026/169 Esas;Dava konusu Giresun ili, Eynesil ilçesi, Yakuplu Mahallesi 135 ada 9 parsel sayılı taşınmazın 462,17 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 154,31 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı, Giresun ili, Eynesil ilçesi, Yakuplu Mahallesi 150 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 212,75 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 82,96 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Ramazan Arslan olduğu,
43-2026/170 Esas;Dava konusu Giresun ili, Eynesil ilçesi, Yakuplu Mahallesi 137 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 195,05 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 62,14 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Elif Yılıkyılmaz, Nurhan Kısa, Senem Arslan olduğu,
44-2026/171 Esas;Dava konusu Giresun ili, Eynesil ilçesi, Yakuplu Mahallesi 137 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 15,16 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, Giresun ili, Eynesil ilçesi, Yakuplu Mahallesi 154 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 98,18 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 22,83 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin İsmet Yılıkyılmaz olduğu,
45-2026/172 Esas;Dava konusu Giresun ili, Eynesil ilçesi, Yakuplu Mahallesi 138 ada 14 parsel sayılı taşınmazın 881,99 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 356,87 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Mesut Yılık (Müteveffa), Havva Yılık, Buket Yılık, Tayfun Yılık, Demet Urgancı, Fatma Aktaş, Tayyip Yılık (Müteveffa), Ayşe Yılık, Ahmet Yılık, Serkan Yılık, Mehmet Yılık, Şeyda Yılık, Hanife Tomruk, Fatma Dübüş (Müteveffa), Cemal Baş, Türkiye Kızılay Derneği, Hanife Özdemir, Emine Ural, Reyhan Zeybek, Hava Berberkayar, Ayşe Kaplancan, Fikriye Duvan, Feride Duvan, Kader Duvan, Murat Duvan, Remzi Duvan, Mustafa Duvan, Hava Karedeniz olduğu,
46-2026/173 Esas;Dava konusu Giresun ili, Eynesil ilçesi, Yakuplu Mahallesi 141 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 190,72 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 106,52 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Hüseyin Arslan olduğu,
47-2026/174 Esas;Dava konusu Giresun ili, Eynesil ilçesi, Yakuplu Mahallesi 148 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 248,04 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 102,66 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Mustafa Murat olduğu,
48-2026/175 Esas;Dava konusu Giresun ili, Eynesil ilçesi, Yakuplu Mahallesi 141 ada 7 parsel sayılı taşınmazın 816,2 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 277,58 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Mustafa Murat olduğu,
49-2026/176 Esas;Dava konusu Giresun ili, Eynesil ilçesi, Yakuplu Mahallesi 150 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 263,11 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 112,56 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Muammer Özarslan olduğu,
50-2026/177 Esas;Dava konusu Giresun ili, Eynesil ilçesi, Yakuplu Mahallesi 150 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 88,85 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 25,71 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Hüseyin Arslan, Saadet Küçüker (müteveffa) olduğu,
51-2026/178 Esas;Dava konusu Giresun ili, Eynesil ilçesi, Yakuplu Mahallesi 150 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 318,93 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 116,3 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Direnç Özarslan, Saime Özarslan, Ömer Özarslan, Sadık Özarslan, Birol Bedri Özarslan, Ayşe Özarslan olduğu,
52-2026/179 Esas; Dava konusu Giresun ili, Görele ilçesi, Beyli Mahallesi 310 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 420,1 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 182,19 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Fevzi Dost, Aşkın Dost, Metin Dost, Dilek Dost Öztürk, Ayşe Sofu, Hasan Sofu, Nazmiye Dost, Mustafa Dost (müteveffa), Metin Dost olduğu,
53-2026/180 Esas;Dava konusu Giresun ili, Görele ilçesi, Beyli Mahallesi 310 ada 6 parsel sayılı taşınmazın 288,59 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 114,3 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Yalçın Durmuş, Serpil Aydın, Asiye Durmuş olduğu,
54-2026/181 Esas;Dava konusu Giresun ili, Görele ilçesi, Beyli Mahallesi 310 ada 16 parsel sayılı taşınmazın 47,91 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 28,64 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Salim Nurhan olduğu,
55-2026/182 Esas;Dava konusu Giresun ili, Görele ilçesi, Beyli Mahallesi 310 ada 38 parsel sayılı taşınmazın 661,39 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 235,95 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Nuray Hacıhüseyinoğlu, Yusuf Gürbüz Nurhan, Emine Duman, Ali Rıza Nurhan olduğu,
56-2026/183 Esas;Dava konusu Giresun ili, Görele ilçesi, Beyli Mahallesi 311 ada 11 parsel sayılı taşınmazın 710,37 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 168,54 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Salim Nurhan olduğu,
57-2026/184 Esas;Dava konusu Giresun ili, Görele ilçesi, Beyli Mahallesi 311 ada 12 parsel sayılı taşınmazın 25,04 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 47,17 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı, Giresun ili, Görele ilçesi, Beyli Mahallesi 311 ada 13 parsel sayılı taşınmazın 13,70 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 58,16 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Zülfiye Tahmaz (müteveffa) olduğu,
58-2026/185 Esas;Dava konusu Giresun ili, Görele ilçesi, Beyli Mahallesi 317 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 448,78 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 172,65 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Bilgi Durmuş, Levent Durmuş, Bülent Durmuş, Asiye Kıhrı, Seyhan Durmuş Çerdik olduğu,
59-2026/186 Esas;Dava konusu Giresun ili, Görele ilçesi, Beyli Mahallesi 317 ada 14 parsel sayılı taşınmazın 222,12 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 78,75 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı, Giresun ili, Görele ilçesi, Beyli Mahallesi 318 ada 74 parsel sayılı taşınmazın 1294,83 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 480,11 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Yakup Şirin olduğu,
60-2026/187 Esas;Dava konusu Giresun ili, Görele ilçesi, Beyli Mahallesi 317 ada 17 parsel sayılı taşınmazın 399,46 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 119,37 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Yılmaz Durmuş olduğu,
61-2026/188 Esas;Dava konusu Giresun ili, Görele ilçesi, Beyli Mahallesi 327 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 121,54 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 74,91 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Gürsel Tahmaz olduğu,
62-2026/189 Esas;Dava konusu Giresun ili, Görele ilçesi, Beyli Mahallesi 327 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 409,28 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 123,41 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı, Giresun ili, Görele ilçesi, Beyli Mahallesi 327 ada 4 parsel sayılı taşınmazın 682,25 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 254,55 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Hayati Tahmaz olduğu,
63-2026/190 Esas;Dava konusu Giresun ili, Görele ilçesi, Beyli Mahallesi 328 ada 37 parsel sayılı taşınmazın 172,4 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 93,72 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Sevim Nurhan, Ali Nurhan, Faysal Nurhan, Saniye Firidin, Funda Engin, Fatma Kıribrahim, Necla Tahmaz olduğu,
64-2026/191 Esas;Dava konusu Giresun ili, Görele ilçesi, Beyli Mahallesi 328 ada 38 parsel sayılı taşınmazın 139,81 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 49,6 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Salim Nurhan olduğu,
65-2026/192 Esas;Dava konusu Giresun ili, Görele ilçesi, Beyli Mahallesi 328 ada 39 parsel sayılı taşınmazın 150,06 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 49,88 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Bayson Nurhan, Ayşe Özer, Birsen İbrahimağaoğlu, Aysel Kınalı, Songül Çobaner, Nursen Tutal, İbrahim Nurhan, Ali Rıza Nurhan olduğu,
66-2026/193 Esas;Dava konusu Giresun ili, Görele ilçesi, Beyli Mahallesi 328 ada 40 parsel sayılı taşınmazın 196,76 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 39,07 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Fatma Bitiş olduğu,
67-2026/194 Esas;Dava konusu Giresun ili, Görele ilçesi, Beyli Mahallesi 328 ada 41 parsel sayılı taşınmazın 566,43 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 248,69 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Salim Nurhan olduğu,
68-2026/195 Esas;Dava konusu Giresun ili, Görele ilçesi, Beyli Mahallesi 328 ada 92 parsel sayılı taşınmazın 558,49 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 183,97 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Mukaddes Arslan Şişmanoğlu, Murat Arslan, Halise Arslan olduğu,
69-2026/196 Esas;Dava konusu Giresun ili, Görele ilçesi, Beyli Mahallesi 330 ada 1 parsel sayılı taşınmazın 328,75 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 117,25 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Mustafa Tahmaz olduğu,
70-2026/197 Esas;Dava konusu Giresun ili, Görele ilçesi, Çavuşlu (Merkez) Mahallesi 155 ada 20 parsel sayılı taşınmazın 462,24 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 195,16 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Süleyman Emanet ve Yaşar Emanet (müteveffa) olduğu,
71-2026/198 Esas;Dava konusu Giresun ili, Görele ilçesi, Çavuşlu (Merkez) Mahallesi 155 ada 21 parsel sayılı taşınmazın 832,68 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 302,5 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Ali Osman, Mehmet Ali, Seher, Zühre, Kukuş, Hurşut Özarslan, Emine Özarslan olduğu,
72-2026/199 Esas;Dava konusu Giresun ili, Görele ilçesi, Çavuşlu (Merkez) Mahallesi 155 ada 23 parsel sayılı taşınmazın 77,49 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 4,85 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı, kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Hüseyin, Asıf, Asiye, Şakire, Nafiye, Hürmüz, Gülüzar, Halil, Gülsüm, Vesile, Salim, Gülüşan, Hatice, Seher, Behram, Süleyman, Ümmühan, Mehmet Bora, Mahmut Bora, Zehra Kartepe, Fatma Akın, Gülsen Kuğu, Gülhanım Türkmendağ, Gülşen Erden, İlkay Aydın, İlker Türkmendağ, Meryem Öztürk, Gülay Kulak, Erdinç Saraç, Nazan Hayman, Sevgi Bostanoğlu, Erdal Saraç, Sevinç Deniz, Murat Topal, Niyazi Topal, Metehan Topal, Fatma Topal Kayalı, Türkan Özdemir, İshak Aktaş, Mustafa Aktaş, Ekrem Aktaş, Mehmet Aktaş, Hanım Çolak, Aliye Göral, Saime Aktaş, Sarp Aktaş, Hasan Kuğu, Zühre Karaibrahim, Kenan Aydın, Mustafa Aydın, Erdoğan Aydın, Metin Aydın, Ali Aydın, Melahat Seyis, Arif Aydın, Saliha Aydın, Vesile Arslan, Oya Kugu, Selim Aydın, Sezer Aydın, Güldane Aydın, Saadet Türközer, Fatma Gümüş, Emine Seyis, Hayriye Gökce, Ahmet Aydın, Emriye Topal, Ayşe Güzel, Özgür Aydın, Nigar Kugu, Temel Kugu, Feryaz Kugu, Ayşe Güner, Mualla Aydın, Süleyman Kuğu, Hülya Kaya, Hanife Gül, Murat Kugu olduğu,
73-2026/200 Esas;Dava konusu Giresun ili, Görele ilçesi, Çavuşlu (Merkez) Mahallesi 156 ada 13 parsel sayılı taşınmazın 19,42 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 73,0 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Emine Özarslan olduğu,
74-2026/201 Esas;Dava konusu Giresun ili, Görele ilçesi, Çavuşlu (Merkez) Mahallesi 156 ada 14 parsel sayılı taşınmazın 719,86 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 322,01 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı, kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Mehmet Salih Kurt, Numan Kurt, Mustafa Kurt (müteveffa), Yılmaz Kurt (müteveffa), Ali Zühtü Kurt (müteveffa) olduğu,
75-2026/202 Esas;Dava konusu Giresun ili, Görele ilçesi, Çavuşlu (Merkez) Mahallesi 156 ada 15 parsel sayılı taşınmazın 257,22 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 96,48 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı, kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Ahmet Kalafat, Abdulkadir Karamahmutzade olduğu,
76-2026/203 Esas;Dava konusu Giresun ili, Görele ilçesi, Çavuşlu (Merkez) Mahallesi 156 ada 17 parsel sayılı taşınmazın 969,67 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 325,14 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı, kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Seniha Güngör, Seda Kalafat, Serpil Teke, Sevim Kalafat, Levent Kalafat, Nurhayat Erdener, İlknur Hayal, Fatma Kalafat, Nurten Engin, Rüştü, Fatma, Musa Şahbey, Ali Osman Hasanefendioğlu, Hüsnü Kalafatoğlu, Salih Ertürk (müteveffa), Mehmet Ertürk (müteveffa), Muteber Kalafat (müteveffa), Mustafa Ertürk (müteveffa) olduğu,
77-2026/204 Esas;Dava konusu Giresun ili, Görele ilçesi, Beyli Mahallesi 247 ada 28 parsel sayılı taşınmazın 585,52 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 228,33 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı, Giresun ili, Görele ilçesi, Beyli Mahallesi 251 ada 19 parsel sayılı taşınmazın 289,13 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 109,17 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı, Giresun ili, Görele ilçesi, Beyli Mahallesi 252 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 221,68 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 87,94 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı ve Giresun ili, Görele ilçesi, Beyli Mahallesi 252 ada 8 parsel sayılı taşınmazın 2345,57 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 859,33 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin İlyas Dede, Mustafa Dede, Hüseyin Dedeoğlu (müteveffa), Nurten Şişman, Kani Dede, Sezai Dede, Bahri Dede, Halil Dede, Kadın Dede, Gülay Dede, Sevil Dede, Enis Dede, Tülay Dede olduğu,
78-2026/205 Esas;Dava konusu Giresun ili, Görele ilçesi, Beyli Mahallesi 310 ada 2 parsel sayılı taşınmazın 107,64 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 70,12 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin İsmail Durmuş (müteveffa) olduğu,
79-2026/206 Esas;Dava konusu Giresun ili, Görele ilçesi, Beyli Mahallesi 310 ada 3 parsel sayılı taşınmazın 374,53 m2'lik kısmında daimi irtifak hakkı, 141,07 m2'lik kısmında geçici irtifak hakkı kamulaştırmasının yapılacağı, taşınmaz malikinin Ahmet Durmuş, Necla Tekin, Sevgi Atmaca, Ayşe Bekdemir, Veysel Bekdemir olduğu,
