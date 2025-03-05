GÖNEN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GÖNEN (BALIKESİR) 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

Sayı : 2024/701 Esas

İLAN METNİ

Davacı, ŞAKİRE ERTÜRK ileDavalılar, GÜLAY ERTÜRK, ONUR ERTÜRK, SEVGİ KAZA, ŞENAY PÖGE, TOPRAK ALINCAK, UĞUR ERTÜRK, YAĞMUR GÜMÜŞ, YAPRAK ALINCAK arasında mahkememizde görülmekte olan Aile Konutu Şerhi Konulması (Çekişmeli) davası nedeniyle;

Davacı vekilinin 16/10/2024 havale tarihli dava dilekçesi ile müvekkili Şakire Ertürk'ün 08/05/2020 tarihinde ölen eşi Seyit Ali Ertürk ile 16/07/1974 yolunda evlendiğini, 46 yıllık süren evliliklerinin son yıllarını Balıkesir ili Gönen ilçesi Altay Mahallesi Denizkent mevkiinde 954 ada H19 A16C03 pafta 13 parselde bulunan taşınmazda sürdürdüklerini, taşınmazın aile konutu olduğunun mernis kayıtlarından anlaşıldığını, müvekkilinin muris ile evliliğinden 5 çocuğu bulunduğunu, çocuklarından İlkay Alıncak'ın vefatı sonrası mirasçı olarak Yağmur, Yaprak, Sevgi ve Toprak isimli çocuklarının mirasçı olarak bırakıldığını, müvekkilinin dava konusu taşınmazın satın alındığı 14/04/2017 tarihinden beri mernis'e kayıtlı adresinin Altay Mahallesi Akçaağaç Sokak No:48 Gönen adresi olduğunu ve bu adreste ikamet ettiğini, müvekkilinin Türkiye'de ya da dünyanın bir başka ülkesinde oturabileceği mülkiyetinde olan ya da kiralık bir başka taşınmazı bulunmadığını, Balıkesir ili, Gönen ilçesi, Altay Mahallesi Denizkent mevkiinde 954 ada, 13 parselde bulunan taşınmazın müvekkilinin aile konutu olduğunun tespit edilmesine karar verilmesini, yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkememizin 17/10/2024 tarihli tensip tutanağının (4) nolu ara kararı gereğince mahkememizce yapılan araştırma neticesinde davalı Gülay Ertürk'ün tebligata yarar açık adreslerine ulaşılamadığı, dava dilekçesinin kendilerine tebliğ edilemediği, bu nedenlerle iş bu ilanın davalı GÜLAY ERTÜRK'e tebliğ yerine geçmek üzere ilanın yapıldığı tarihten itibaren 6100 sayılı H.M.K.'nun 122/1. maddesine göre, iki hafta içinde aynı Kanunun 129. maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceği hususunun ihtar olduğu İLAN OLUNUR.

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