GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

E'LON

TURKIYA RESPUBLIKASI GÖLHISAR ASLIYE HUKUK MAHKEMESI

(OILA SUDI SIFATIDA)

ISH RAQAMI: 2023/447

JAVOBGAR : XURSHIDABONU NABIYEVA

Da’vogar HÜSNÜ YILMAZ va da’voga javobgar XURSHIDABONU NABIYEVA o‘rtasida sudimizda ko‘rilayotgan “Ajralish (amaldagi ajralish asosida ajralish)” ishi munosabati bilan;Javobgar XURSHIDABONU NABIYEVA ga qarshi da’vogar Hüsnü Yılmaz tomonidan sudimizning 2023/447 ish raqami bilan qo‘zg‘atilgan “ajralish (amaldagi ajralish asosida ajralish)” ishida, barcha izlanishlarga qaramay javobgar XURSHIDABONU NABIYEVA ga Turkiya va O‘zbekiston davlatlarida aniqlangan manzillar bo‘yicha da’vo arizasi yetkazib berilmaganligi, da’vo arizasini e’lon orqali yetkazish to‘g‘risida qaror qabul qilingani va u e’lon orqali yetkazilgani aniqlangani tushunildi. Hurmatli XURSHIDABONU NABIYEVA, Fuqarolik protsessual kodeksining 139 va 150/1-moddalariga muvofiq, dastlabki sud majlisi 2026-yil 18-fevral kuni soat 11:20 da bo‘lib o‘tadi. Agar siz mazkur sanada sud majlisida shaxsan hozir bo‘lmasangiz, tomonlarning hech biri sud majlisiga kelmagan yoki ishni yuritmagan taqdirda, ish Fuqarolik protsessual kodeksining 150/1-moddasiga asosan ish yurituvdan chiqariladi. Agar qarshi tomon ishni davom ettirsa, sud majlisi sizning ishtirokingizsiz davom ettiriladi. Sulh uchun zarur tayyorgarlik ko‘rish lozim. Sud majlisiga faqat tomonlardan biri kelib, ishni davom ettirishni istasa, kelmagan tomon yo‘qligida amalga oshirilgan protsessual harakatlarga e’tiroz bildira olmaydi. Mazkur e’lon chiqqan kundan boshlab 7 kun o‘tgach, dastlabki sud majlisining kuni va vaqti sizga yetkazilgan hisoblanadi. Teblig‘ qilingan kundan boshlab ikki haftalik qat’iy muddat ichida tomonlar o‘z arizalarida ko‘rsatgan, ammo hali taqdim etilmagan hujjatlarni sudga taqdim etishlari yoki boshqa joydan olinadigan hujjatlar keltirilishi uchun zarur tushuntirishni berishlari shart. Aks holda, ushbu dalilga tayanish huquqidan voz kechilgan deb hisoblanadi. Mazkur holat E’LON QILINADI VA OGОHLANTIRILADI.

T.C. GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2023/447 Esas

DAVALI : KHURSHIDABONU NABIEVA

Davacı, HÜSNÜ YILMAZ ile Davalı, KHURSHIDABONU NABIEVA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Fiili Ayrılık Nedenine Dayalı Boşanma) davası nedeniyle;

Davalı KHURSHIDABONU NABIEVA aleyhine, davacı Hüsnü Yılmaz tarafından Mahkememizin 2023/447 Esas sayılı dosyası ile açılan boşanma (fiili ayrılık nedenine dayalı boşanma)davasında, tüm aramalara rağmen davalı KHURSHIDABONU NABIEVA Türkiye ve Özbekistan devletindeki tespit edilen adresleri itibariyle dava dilekçesinin tebliğ edilemediği, dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilerek ilanen tebliğ edildiği anlaşılmakla;

Sayın KHURSHIDABONU NABIEVA HMK'nın 139 ve 150/1. maddeleri uyarınca ön inceleme duruşması için 18/02/2026 günü saat 11:20'de duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde tarafların hiçbirinin duruşmaya katılmaması veya davayı takip etmemesi durumunda, davanın HMK'nın 150/1. maddesi uyarınca işlemden kaldırılacağı, karşı taraf davayı takip ettiği takdirde duruşmaya katılmayan tarafın yokluğunda devam olunacağı, sulh için gerekli hazırlığın yapılması, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra ön inceleme duruşma gün ve saatinin tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gerekli açıklamayı yapmaları, aksi halde o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılacaklarına karar verileceği hususu İLANVE İHTAR OLUNUR.

#ilangovtr Basın no ILN02331369