GÖLHİSAR ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Güncelleme Tarihi:
ТУРКИЯ ЖУМҲУРИЯТИ
ГЎЛҲИСАР
ФУҚАРОЛИК СУДИ
(ОИЛА СУДИ СИФАТИДА)
08.09.2025
ҲУЖЖАТ №: 2023/447 Асос
Мавзу : Даъво аризасини етказиш ҳақида
ЭЪЛОН
Даъвогар ҲҮСНҮ ЙИЛМАЗ билан жавобгар ХУРШИДАБОНУ НАБИЕВА ўртасида судимизда кўрилаётган Ажрим (амалдаги ажралиш сабаби асосида ажрим) иши муносабати билан:
Даъво мавзуси бўлган ушбу ажрим иши доирасида жавобгар ХУРШИДАБОНУ НАБИЕВАнинг манзили барча изланишларга қарамай аниқланмаганлиги ва даъво аризаси етказиб берилмаганлиги сабабли эълон орқали етказишга қарор қилинди.
Жавобгар ХУРШИДАБОНУ НАБИЕВА (чэт эл фуқаролик рақами: 99591718852, отаси Адҳамжон, онаси Мамурахон, 06/06/1986 туғилган) га қарши даъвогар ҲҮСНҮ ЙИЛМАЗ (Т.К. рақами: 29503278624) томонидан судимизда 2023/447 Асос рақами билан очилган ажрим (амалдаги ажралиш сабаби асосида ажрим) ишида, Туркия ва Ўзбекистонда аниқланган манзилларига қарамай жавобгарга даъво аризаси етказиб берилмаганлиги сабабли, ушбу даъво аризаси эълон орқали етказилсин, деб қарор қилинди.
Ҳурматли ХУРШИДАБОНУ НАБИЕВА, ушбу эълон чоп этилган санадан бошлаб 7 кун ўтгач даъво аризаси сизга етказилган ҳисобланади. Етказилган санадан бошлаб икки ҳафта ичида даъво ҳақида жавоб ва далилларингизни ҳамда дастлабки эътирозларингизни тақдим этишингиз лозим. Ушбу муддат ичида жавоб аризаси тақдим этмасангиз, даъвогар даъво аризасида кўрсатган ҳолатларни рад этган деб ҳисобланасиз ва дастлабки эътирозларингизни билдириш ҳуқуқингизни йўқотасиз, иш эса мавжуд ҳолатида кўриб чиқилади.
#ilangovtr Basın no ILN02305373