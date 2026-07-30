GÖLHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

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T.C. GÖLHİSAR 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2026/58 Esas

KARAR NO : 2026/75

Davalı : 1- KHURSHIDABONU NABIEVA

Davacı : 2- HÜSNÜ YILMAZ

Davalı KHURSHIDABONU NABIEVA aleyhine, davacı Hüsnü Yılmaz tarafından Mahkememizin 2026/58 Esas sayılı dosyası ile açılan Boşanma (Fiili Ayrılık Nedenine Dayalı Boşanma) davasında, davalı KHURSHIDABONU NABIEVA 'a dosyadan daha önce de tebligatların ilanen yapılmış olması nedeniyle kararın ilanen tebliğine karar verilmiş, Mahkememiz yukarıda esas ve karar sayısı yazılı dava sonucunda; Davanın kabulüne Burdur ili, Gölhisar ilçesi, Çamköy Köyü/mah. Cilt 12, hane 84.'te nüfusa kayıtlı İbrahim ve Zeliha oğlu, 25/02/1982 Gölhisardoğumlu davacı HÜSNÜ YILMAZ ile Özbekistan Cumhuriyeti uyruklu, 99591718852 yabancı kimlik numaralı, 06/06/1986 doğumlu, (40606865130016 kimlik nolu) KHURSHIDABONU NABIEVA'nın (YILMAZ)ın boşanmalarına, Adli Yardım nedeniyle dava açılışında alınmayan alınması gereken 179,90TL başvuru harcı, 732,00 TL karar ve ilam harcının davalıdan alınarak hazineye irad kaydına, adli yardım nedeniyle suç üstü ödeneğinden karşılanan 11.340,00 TL, 23.184,00 TL, 16.421,20 TL ilanen tebligat giderleri,4.500,00 TL, 2500,00 TL, 2500,00 TL, 3.000,00 TL bilirkişi ücretleri,120,00 TL, 120,00 TL, 210,00 TL tebligat giderleri, 120,00 TL posta giderinden ibaret toplam 64.015,20 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak hazineye irat kaydına, tashih ile de; Davacının TMK'nın 166/1 maddesi gereğince boşanma talebinin kabulü ile; Burdur ili, Gölhisar ilçesi, ÇamköyKöyü/mah. Cilt 12, hane 84.'te nüfusa kayıtlı İbrahim ve Zeliha oğlu, 25/02/1982 Gölhisardoğumlu davacı HÜSNÜ YILMAZile Özbekistan Cumhuriyeti uyruklu, 99591718852 yabancı kimlik numaralı, 06/06/1986 doğumlu, (40606865130016 kimlik nolu) KHURSHIDABONU NABIEVA'nın (YILMAZ) T.M.K. 166/1 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA," karar verilmiş olup,

Sayın KHURSHIDABONU NABIEVA'nın (YILMAZ) iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra kararın tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde mahkemeye verilecek yazılı dilekçe veya mahkeme kaleminde sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle yapılabilecek başvuru üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurabileceğinizi İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.24/07/2026

#ilangovtr Basın no ILN02521820