GÖLCÜK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

Güncelleme Tarihi:
T.C.
GÖLCÜK
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2024/24 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, İRŞADİYE Mahalle/Köy, Yangın Mevkii, 102 Ada, 26 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz
Adresi : Gölcük İlçesi İrşadiye Mahallesi Gölcük / KOCAELİ
Yüzölçümü : 14.766,04 m2
İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Diğer Tarım Alanı ve Orman Alanı kullanımında kaldığı belirtilmiştir.
Kıymeti : 11.074.530,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Gölcük/Kocaeli
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 10:09
Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 10:09
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2024 - 10:09
Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 10:09
17/09/2024 (İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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