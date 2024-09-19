GÖLCÜK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

GÖLCÜK

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/24 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/24 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, İRŞADİYE Mahalle/Köy, Yangın Mevkii, 102 Ada, 26 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi İrşadiye Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 14.766,04 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planında Diğer Tarım Alanı ve Orman Alanı kullanımında kaldığı belirtilmiştir.

Kıymeti : 11.074.530,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük/Kocaeli



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 31/10/2024 - 10:09

Bitiş Tarih ve Saati : 07/11/2024 - 10:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2024 - 10:09

Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2024 - 10:09

17/09/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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