GÖLCÜK SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞU

T.C.

GÖLCÜK(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2024/30 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/30 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.



Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN



Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, KAVAKLI Mahalle/Köy, 441 Ada, 9 Parsel, Üzerinde Dört Katlı Yapı Bulunan Arsa Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Kavaklı MahallesiGölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 279,64 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre "Konut Alanı"nda kaldığı tespit edilmiştir. Yapılaşma koşulları Ayrık Nizam 2 kat, TAKS:0.40, KAKS: 0,80 olarak belirlenmiştir.

Kıymeti : 6.926.940,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük/Kocaeli



Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/03/2025 - 10:17

Bitiş Tarih ve Saati : 11/03/2025 - 10:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2025 - 10:17

Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2025 - 10:17

28/08/2024 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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