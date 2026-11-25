Örnek No:55*

T.C.

GÖLCÜK

2. (SULH HUKUK MAH.)

SATIŞ MEMURLUĞU

2026/6 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/6 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, A.ULAŞLI Mahalle/Köy, 160 Ada, 5 Parsel, Arsa Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi A.Ulaşlı Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 878,47 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 o lçekli Uygulama İmar planında Ayrık Nizam, 2 Kat, TAKS=0.25 ve KAKS=0.50 olmak üzere Konutalanında kalmaktadır

Kıymeti : 4.989.432,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 10:17

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 10:17 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 10:17

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 10:17

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, A.ULAŞLI Mahalle/Köy, 167 Ada, 1 Parsel, Arsa Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi A.Ulaşlı Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 1.698,71 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 o lçekli Uygulama İmar planında Ayrık Nizam, 2 Kat, TAKS=0.25 ve KAKS=0.50 olmak üzere Konutalanında kalmaktadır

Kıymeti : 9.512.776,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 11:18

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 11:18 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 11:18

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 11:18

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, A.ULAŞLI Mahalle/Köy, 181 Ada, 5 Parsel, Arsa Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi A.Ulaşlı Mahallesi / Köyü Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 1.781,30 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 o lçekli Uygulama İmar planında Ayrık Nizam, 2 Kat, TAKS=0.25 ve KAKS=0.50 olmak üzere Konutalanında kalmaktadır

Kıymeti : 9.975.280,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 12:19

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 12:19 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 12:19

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 12:19

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ULAŞLI YALI Mahalle/Köy, Aşağıbahçeler Mevkii, 1164 Ada, 15 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Ulaşlı Yalı Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 2.126,45 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli Uygulama İmar planında Diğer Tarım Alanında ve yapı yasaklı alanda kalmaktadır

Kıymeti : 1.275.870,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 13:34 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 13:34

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 13:34

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ULAŞLI YALI Mahalle/Köy, Aşağıbahçeler Mevkii, 1172 Ada, 7 Parsel, Behçe Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Ulaşlı Yalı Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 2.172,70 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli Uygulama İmar planında Diğer Tarım Alanında ve yapı yasaklı alanda kalmaktadır

Kıymeti : 1.412.255,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 19/01/2027 - 14:35

Bitiş Tarih ve Saati : 26/01/2027 - 14:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 14:35

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 14:35

6 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ULAŞLI YALI Mahalle/Köy, Yukarıbahçeler Mevkii, 1175 Ada, 3 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Ulaşlı Yalı Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 3.274,56 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli Uygulama İmar planında Diğer Tarım Alanı ve Orman Alanında kalmaktadır

Kıymeti : 2.128.464,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 10:08 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 10:08

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 10:08

7 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ULAŞLI YAVUZ SULTAN SELİM Mahalle/Köy, Tepetarla Mevkii, 1209 Ada, 2 Parsel, Tarla Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 3.020,65 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar planında Ayrık Nizam, 2 Kat, TAKS=0.15 ve KAKS=0.30 olmak üzere Konutalanında kalmakta olup, yola terki bulunmaktadır

Kıymeti : 16.915.640,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 11:09

Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 11:09 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 11:09

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 11:09

8 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ULAŞLI YAVUZ SULTAN SELİM Mahalle/Köy, Kocabahçeler Mevkii, 1217 Ada, 6 Parsel, Cevizlik Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 814,16 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli Uygulama İmar planında Diğer Tarım Alanında Kalmaktadır

Kıymeti : 569.912,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 12:20

Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 12:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 12:20

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 12:20

9 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ULAŞLI YAVUZ SULTAN SELİM Mahalle/Köy, Kocabahçeler Mevkii, 1217 Ada, 9 Parsel, Bahçe Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 562,66 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli Uygulama İmar planında Diğer Tarım Alanında Kalmaktadır

Kıymeti : 393.862,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 13:35

Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 13:35 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 13:35

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 13:35

10 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, ULAŞLI YAVUZ SULTAN SELİM Mahalle/Köy, Kocabahçeler Mevkii, 1219 Ada, 1 Parsel, Bahçe Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Ulaşlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 1.140,17 m2

İmar Durumu :Var, İnşaat tarzı 1/25000 ölçekli Uygulama İmar planında Diğer Tarım Alanında Kalmaktadır

Kıymeti : 830.419,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 21/01/2027 - 14:36

Bitiş Tarih ve Saati : 28/01/2027 - 14:36 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 17/02/2027 - 14:36

Bitiş Tarih ve Saati : 24/02/2027 - 14:36

13/11/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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