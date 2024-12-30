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T.C. GÖLCÜK 2. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/226 Esas

DAVALI : SELAHATTİN AÇIK Ulucak Cumhuriyet Mah. 9125 Sk. No:3 İç Kapı No:1 Kemalpaşa/ İZMİR

Davacı Ebru AÇIK vekili tarafından davalı Şırnak ili, Şırnak Merkez ilçesi, Alkemer, cilt: 4 hane: 73 BSN:89'da nüfusa kayıtlı Abdullah ve Ayşe oğlu, Şırnak 03/03/1993 doğumlu, 104.....888 TC kimlik numaralı, Almanya'da bulunduğu bildirilen Selahattin AÇIK aleyhine açmış olduğu boşanma davasında davalının yurt dışında bulunduğunun bildirildiği, dava dilekçesi tebligatının yapılamadığı ve yapılan kolluk araştırmasında da adresinin tespit edilemediği, davacı vekilincebildirilen diğer adreslerine de yapılan tebligatların iade döndüğü belirlendiğinden adı geçen davalıya tahkikat duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Tahkikat duruşmasının 25/02/2025 tarihinde, saat:11:20'de Gölcük 2. Aile Mahkemesi duruşma salonunda yapılacağı, davalının belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadığı takdirde, duruşmaya yokluğunda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi hâlinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve 150 nci madde hükmü saklı kalmak kaydıyla, yokluklarında hüküm verileceğinin ihtarına karar verilmiş olup, Tebligat Kanununun 28. Maddesi ve Tebligat Kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmeliğinin 48. Maddesi gereğince davalı Selahattin AÇIK'a ilanen tebliğ olunur.

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