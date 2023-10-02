GÖLCÜK 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

2023/173 Esas

Davacı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile davalı Güleser PANGA arasında mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davası nedeniyle; aleyhine açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davasında aşağıda bilgileri yazılı kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazın öncelikle 2942 Sayılı Yasanın (değişik 4650) 8. maddesine göre pazarlık ile satın alma usulü denenmiş ancak anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. maddesi gereğince mahkememiz nezdinde aşağıda dosya numarası yazılı kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası açılmış bulunduğundan; Gölcük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2023/173 Esas: davaya konu Kocaeli İli, Gölcük İlçesi, Yenimahalle, 1704 Ada, 16 Parsel sayılı taşınmazın (22/a uygulaması öncesi 107 Ada, 81 Parsel) davacı idarece kamulaştırılmasına karar verilmiştir.

Tebligat veya ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hataların düzeltimi davası açılabilir.

Açılacak davalarda husumet Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına yöneltilir.

30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına Ziraat Bankası Gölcük Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır.

Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin, ilan tarihinden itibaren iki hafta içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği 2942 Sayılı Yasanın (değişik 4650) 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur.

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