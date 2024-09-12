GÖLCÜK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

T.C. GÖLCÜK 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

DOSYA NO : 2023/336 Esas

KARAR NO : 2024/157



Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırı suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/04/2024 tarihli ilamı ile 5237 Sayılı TCK'nun 102/1-2. cümle maddesi gereğince 2 YIL HAPİS cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Yaşar ve Remziye oğlu, 01/01/1975 doğumlu, Sakarya, Hendek, Yeşilköy mah/köy nüfusuna kayıtlı YILDIRAY KURKUT adres kayıt sisteminde geçerli bir ikamet adresi bulunmadığı, yapılan araştırmalara rağmen ikametgahı, meskeni veya iş yeri de tespit edilemediği, bu haliyle adresinin meçhul olduğundan gerekçeli kararın tebliğ edilemediği anlaşılmıştır.



7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye Geneli 100.000 üstü gazetelerin birinde ve Türkiye genelinde yayın yapan bir internet sitesinde bir defaya mahsus olmak üzere ilanen tebliğine karar verilmiştir.



İşbu hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sanığa kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren 7 gün içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer mahkemesine verilecek dilekçe veya zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın tutanağa geçirilmesi ve bu tutanağın hakime onaylattırılması ya da ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vererek istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği İLAN OLUNUR.10.09.2024

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