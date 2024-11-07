GÃ–LBAÅžI VERGÄ° DAÄ°RESÄ° MÃœDÃœRLÃœÄžÃœ



YukarÄ±da adÄ± soyadÄ± (unvanÄ±) ile vergi ve ceza nevileri yazÄ±lÄ± GÃ¶lbaÅŸÄ± Vergi Dairesi'ne ait vergi mÃ¼kellefleri adÄ±na tanzim olunan Ã¶deme emirleri 213 sayÄ±lÄ± Vergi Usul Kanununun 93 ve mÃ¼teakip maddeleri gereÄŸince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadÄ±ÄŸÄ±ndan tebliÄŸ yapÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±r. 213 sayÄ±lÄ± Kanunun 105'nci maddesi gereÄŸince adlarÄ± geÃ§en mÃ¼kelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay iÃ§erisinde GÃ¶lbaÅŸÄ± Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale mÃ¼racaat etmeleri, taahhÃ¼tlÃ¼ mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine sÃ¼re ile kayÄ±tlÄ± resmi tebliÄŸ yapÄ±lacaÄŸÄ±, riayet edilmediÄŸi takdirde anÄ±lan Kanunun 106'ncÄ± maddesi gereÄŸince iÅŸbu ilanÄ±n yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± tarihten itibaren 1 aylÄ±k sÃ¼renin sonunda adÄ± geÃ§en mÃ¼kelleflere tebliÄŸ yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lacaÄŸÄ± ilan olunur.





Â Suna Sema Ã–NAL

Vergi Dairesi MÃ¼dÃ¼r V.