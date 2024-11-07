GÃ–LBAÅžI VERGÄ° DAÄ°RESÄ° MÃœDÃœRLÃœÄžÃœ

GÃ¼ncelleme Tarihi:
T.C.
GELÄ°R Ä°DARESÄ° BAÅžKANLIÄžI
Ankara DefterdarlÄ±ÄŸÄ±
GÃ¶lbaÅŸÄ± Vergi Dairesi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼
|SÄ±ra No
|Vergi / TC Kimlik No
|ADI SOYADI / UNVANI
|Bilinen Son adresi
|Vergi DÃ¶nemi
|Vergi Kodu
|Ana Takip No
|Takip No
|Toplam BorÃ§
|1
|5530373784/25502510796
|ÅžAKÄ°R UÄžUR KILIÃ‡
|Ã–RNEK MAH. 662/2 SK. D-7 SÄ°TESÄ° NO: 6B Ä°Ã‡ KAPI NO: 198 ALTINDAÄž / ANKARA
|01 / 2018 - 12 / 2018
|3080
|2024052466D3R0000002
|2024052414D3Y0000012
|1.754.971,11
YukarÄ±da adÄ± soyadÄ± (unvanÄ±) ile vergi ve ceza nevileri yazÄ±lÄ± GÃ¶lbaÅŸÄ± Vergi Dairesi'ne ait vergi mÃ¼kellefleri adÄ±na tanzim olunan Ã¶deme emirleri 213 sayÄ±lÄ± Vergi Usul Kanununun 93 ve mÃ¼teakip maddeleri gereÄŸince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadÄ±ÄŸÄ±ndan tebliÄŸ yapÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±r. 213 sayÄ±lÄ± Kanunun 105'nci maddesi gereÄŸince adlarÄ± geÃ§en mÃ¼kelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay iÃ§erisinde GÃ¶lbaÅŸÄ± Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale mÃ¼racaat etmeleri, taahhÃ¼tlÃ¼ mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine sÃ¼re ile kayÄ±tlÄ± resmi tebliÄŸ yapÄ±lacaÄŸÄ±, riayet edilmediÄŸi takdirde anÄ±lan Kanunun 106'ncÄ± maddesi gereÄŸince iÅŸbu ilanÄ±n yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± tarihten itibaren 1 aylÄ±k sÃ¼renin sonunda adÄ± geÃ§en mÃ¼kelleflere tebliÄŸ yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lacaÄŸÄ± ilan olunur.
Â
Suna Sema Ã–NAL
Vergi Dairesi MÃ¼dÃ¼r V.
#ilangovtr BasÄ±n no ILN02117699