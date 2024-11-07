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GÖLBAÅžI VERGÄ° DAÄ°RESÄ° MÜDÜRLÜÄžÜ

GÃ–LBAÅžI VERGÄ° DAÄ°RESÄ° MÃœDÃœRLÃœÄžÃœ
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 08, 2024 00:00
T.C.
GELÄ°R Ä°DARESÄ° BAÅžKANLIÄžI
Ankara DefterdarlÄ±ÄŸÄ±
GÃ¶lbaÅŸÄ± Vergi Dairesi MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼
SÄ±ra NoVergi / TC Kimlik NoADI SOYADI / UNVANIBilinen Son adresiVergi DÃ¶nemiVergi KoduAna Takip NoTakip NoToplam BorÃ§
15530373784/25502510796ÅžAKÄ°R UÄžUR KILIÃ‡Ã–RNEK MAH. 662/2 SK. D-7 SÄ°TESÄ° NO: 6B Ä°Ã‡ KAPI NO: 198 ALTINDAÄž / ANKARA01 / 2018 - 12 / 201830802024052466D3R00000022024052414D3Y00000121.754.971,11

YukarÄ±da adÄ± soyadÄ± (unvanÄ±) ile vergi ve ceza nevileri yazÄ±lÄ± GÃ¶lbaÅŸÄ± Vergi Dairesi'ne ait vergi mÃ¼kellefleri adÄ±na tanzim olunan Ã¶deme emirleri 213 sayÄ±lÄ± Vergi Usul Kanununun 93 ve mÃ¼teakip maddeleri gereÄŸince posta ile bilinen adreslerinde bulunamadÄ±ÄŸÄ±ndan tebliÄŸ yapÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±r. 213 sayÄ±lÄ± Kanunun 105'nci maddesi gereÄŸince adlarÄ± geÃ§en mÃ¼kelleflerin ilan tarihinden itibaren bir ay iÃ§erisinde GÃ¶lbaÅŸÄ± Vergi Dairesi'ne bizzat veya bilvekale mÃ¼racaat etmeleri, taahhÃ¼tlÃ¼ mektup veya telgrafla adreslerini bildirmeleri; kendilerine sÃ¼re ile kayÄ±tlÄ± resmi tebliÄŸ yapÄ±lacaÄŸÄ±, riayet edilmediÄŸi takdirde anÄ±lan Kanunun 106'ncÄ± maddesi gereÄŸince iÅŸbu ilanÄ±n yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± tarihten itibaren 1 aylÄ±k sÃ¼renin sonunda adÄ± geÃ§en mÃ¼kelleflere tebliÄŸ yapÄ±lmÄ±ÅŸ sayÄ±lacaÄŸÄ± ilan olunur.


Â
Suna Sema Ã–NAL
Vergi Dairesi MÃ¼dÃ¼r V.

#ilangovtr BasÄ±n no ILN02117699