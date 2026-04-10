GÖLBAŞI SULH HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. GÖLBAŞI (ADIYAMAN) SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/416 Esas

DAVALI : İsmet TURŞUCU, Hatice Ve Seydi'den Olma, 10/09/1964 Doğumlu.

Davacı Türkan TURŞUCU tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette), davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce tarafınıza daha önce tebligat yapılamaması nedeniyle ilanen tebliğ yoluna gidildiği yapılan sorgulamalarda adresin halen meçhul olduğu görülmüş olup, mahkememiz 2019/416 Esas, 2023/476 Karar sayılı gerekçeli karar ilanen tebliğ olunur.

