GÖLBAŞI 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C.

GÖLBAŞI (ANKARA) 2. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/119 Esas

DAVALI : 1-İHSAN ERDOĞDU

Davacı tarafından aleyhinize açılan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davasının yapılan yargılamasında;

Dava dilekçesinde özetle; dava konusu taşınmazların satımı hususunda anlaşma sağlanmadığından ortaklığın satış suretiyle giderilmesine karar verilmesini talep edilmiştir. Adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün tebligat yapılmadığından ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 19/06/2025 günü saat: 09:15'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayılı yasa ile değişik 213/2 maddesi uyarınca yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 05/05/2025

#ilangovtr Basın no ILN02219911