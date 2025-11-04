GÖLBAŞI 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

T.C. GÖLBAŞI (ANKARA) 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/22 Tereke

Mahkememizde görülmekte olan Tereke (Resmen Yönetilme Ve Tasfiye İstemli) davası nedeniyle;

Mahkememizin 2024/22 Tereke sayılı dosyasında açılan, müteveffa SEDAT ESER'İN terekesinin tasfiyesi davası nedeniyle, Diyarbakır ili,Sur ilçesi,Cemal Yılmaz mah/köy,Cilt No:6, Aile sıra no:76, 6. sırada nüfusa kayıtlı, ŞEVKET ve PERİŞAN oğlu/kızı, 01/06/1961 dogumlu, 36871249392 T.C. Kimlik numaralı SEDAT ESER'in; Karşıyaka Mahallesi 757 sokak, No:7 Gölbaşı/Ankara adresli 14/08/2024/2021 tarihinde vefat eden muris SEDAT ESER'in terekesine Temsilci (Kayyım) atanması, murisin terekesinin tespiti ve tereke defterinin tutulması talep edilmiştir. TMK'nun 620, 621 ve 634. Maddeleri gereğince; Müteveffa SEDAT ESER'in mali durumu hakkında bilgi sahibi olan herkesin, mirasçılarının ve muristen alacaklı olanların ve murise borcu bulunanların (kefalet sebebiyle alacaklı ve borçlu olanlar dahil) ikinci ilanın yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde; mahkememizin yukarıda esas numarası yazılı dosyasına başvurarak murisin mal varlığı hakkında bilgi vermeleri, alacaklı ve borçluların alacak ve borçlarını belgeleriyle birlikte dosyaya bildirmeleri, haklı bir sebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış yada eksik bilgi verenlerin bundan doğacak zararları mirasçıları, vesayet alacaklarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlü olacakları, süresi içerisinde alacaklarını bildirmeyen alacaklıların terekeden hak talep edemeyecekleri ilgililere ilanen duyurulur.

