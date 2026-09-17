GÖKSUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

T.C. GÖKSUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2023/683 Esas

"Kahramanmaraş İli, Göksun İlçesi, Kanlıkavak Mahallesinde bulunan ve harita bilirkişisi Kadir Doğruluk ve Fen Bilirkişisi Gökhan Başkan'ın 27/04/2025 tarihli raporunda krokisinde A harfiile 319,36 m2 büyüklüğündeki tapulama harici bırakılan taşınmazın zilyetleri davacı Fadime ARDIÇ ve Asli Müdahil Leyla BAŞIBÜYÜK bu yerlerin kendi adlarına tapuya tescilini talep etmiştir.

Yukarıda sınırları belirtilen taşınmazlar ile ilgili dava, mahkememizin 2023/683 esas sayılı dosyası ile devam etmektedir.

Medeni kanun 713. maddesinin 4. fıkrası gereğince dava konusu yerde hak iddiasında bulunacak kişilerin son ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde mahkememize başvurmaları hususu ilan olunur" şeklinde ilan yapılmasının istenilmesine,

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