GÖKÇEBEY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

GÖKÇEBEY ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/502 Esas

KARAR NO : 2025/65

DAHİLİ DAVALI : FATİME OKTAY (T.C.511.....692, Mustafa ve Hanife Kızı, 1938 Doğumlu, (Son Adresi :Buchstr. 165 Sch.Gmünd 73525 9893 / Almanya Federal Cumhuriyeti)

DAHİLİ DAVALI :RAŞİT BOSTANCI (T.C. 615.....140, Güneş ve Fatime Oğlu, 1969 Doğumlu, (Son Adresi :2426 Quarterback Court #7 48197 Ypsilanti 48197 9988 / Amerika Birleşik Devletleri)

DAHİLİ DAVALI :IŞIL GÖKDEMİR (T.C. 458.....506, Baki ve Gülbahar Kızı, 1973 Doğumlu, (Son Adresi : Jürgens Hof 70 Herne 44628 9893 / Almanya Federal Cumhuriyeti)

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi Yukarıda Açıklandığı Üzere;

1- Davanın KABULÜ İLE; davalılar ve murisleri adına kayıtlı Zonguldak ili, Gökçebey ilçesi, Üçburgu Mahallesi, 155 ada, 612 parsel sayılı taşınmazın 08/03/2024 tarihli fen bilirkişisi Hakan Karademir tarafından düzenlenen rapor ve ekli krokide "irtifak alanı" olarak gösterilen IR-1 harfi ile adlandırılan282,88 m2'likkısmındadavacı TEDAŞ lehine daimi irtifak hakkı tesisi ile irtifak hakkının davacı TEDAŞ adına TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

2- Davalılar adına kayıtlı dava konusu taşınmazın irtifak hakkı kurulan kısmın kamulaştırma bedelinin 29.690,92-TL olarak TESPİTİNE ve Kamulaştırma Kanununun 10.maddesine 6459 sayılı Yasa ile eklenen hüküm uyarınca dava dört aylık süre içerisinde sonuçlandırılmadığından tespit edilen toplam kamulaştırma bedelinden acele kamulaştırma dosyasında yatırılan3.299,00-TL nin mahsubu ile bakiye 26.391,92-TL fark kamulaştırma bedeline dava tarihinden karar tarihine kadar geçen süre için kamu alacakları için öngörülen en yüksek faiz oranında faiz işletilmesine karar verilmiş olup , gerekçeli karar ve davacı vekilinin istinaf dilekçesinin tüm aramalara rağmen bulunamayan davalılar Fatime Oktay, Işıl Gökdemir ve Raşit Bostancı'ya ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

İş bu ilanın yayınlanmasından itibaren 7 gün geçtikten sonra tebliğ edilmiş sayılacağı onu takip eden iki haftalık yasal sürede bedel yönünden Sakarya Bölge adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere ve davacı vekili tarafından sunulan istinaf dilekçesine karşı 2 hafta içinde cevap vermek üzere davalılar FATİME OKTAY, IŞIL GÖKDEMİR ve RAŞİT BOSTANCI'ya ilanen tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 10.10.2025

#ilangovtr Basın no ILN02338627